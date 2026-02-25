Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem promessa do Taekwondo, brasileiro morre aos 18 anos: 'A vida é um sopro'

Cauã Batista estava internado em hospital no Rio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:54

Promessa do taekwondo, Cauã Batista morre aos 18 anos no RJ
Promessa do taekwondo, Cauã Batista morre aos 18 anos no RJ Crédito: Reprodução

Grande esperança brasileira de medalhas na renovação da seleção de taekwondo, o jovem Cauã Batista, de apenas 18 anos, morreu na noite de terça-feira (24) após uma semana internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte não foi divulgada

A família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias. Representante da categoria adulto até 63 quilos, o atleta da Soares Team ia participar da Seletiva Aberta Nacional, agendada para quinta-feira (26). 

"A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) manifesta seu mais profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos", lamentou a confederação, ressaltando a habilidade e o talento da revelação.

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições. Neste momento de dor, a CBTKD se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo, aos quais deseja força e conforto."

A Soares Team manifestou solidariedade à família e amigos em lindo post de despedida a Cauã Batista. "Hoje a comunidade do taekwondo está de luto. Luto pela perda não apenas de um incrível taekondista, mas de um ser humano extraordinário. KSN Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang - um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida", começou a nota da equipe.

"Sua partida hoje nos deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer. Por onde passou, conquistou respeito e admiração Hoje nosso emblema está renovado. Uma estrela foi colocada em sua homenagem - não apenas para encerrar sua jornada entre nós, mas por tudo que continuará representando para a nossa equipe, que defendia com pés e mãos. Deixamos aqui nossas condolências à família. Admirações sempre, Taewwon, Cauã eterno."

A equipe Alcateia, onde Cauã fez uma aparição para se preparar para a Seletiva Aberta Nacional, também prestou homenagens. "A vida é um sopro... No início do mês, Cauã esteve treinando conosco e foi um intercâmbio incrível. A equipe Alcateia presta nossos maiores sentimentos aos familiares, amigos e toda equipe Soares Team e seu treinador. Vai em paz, guerreiro", prestou solidariedade a academia.

Ex-lutador de MMA teve que aplicar mata-leão em pit bull

Ex-lutador de MMA teve que aplicar mata-leão em pit bull por Reprodução
Ex-lutador de MMA teve que aplicar mata-leão em pit bull por Reprodução
Ex-lutador de MMA teve que aplicar mata-leão em pit bull por Reprodução
Ex-lutador de MMA teve que aplicar mata-leão em pit bull por Reprodução
1 de 4
Ex-lutador de MMA teve que aplicar mata-leão em pit bull por Reprodução

Tags:

Taekwondo

Mais recentes

Imagem - Com força da Fonte Nova, Bahia encara O'Higgins pela Libertadores para reverter desvantagem

Com força da Fonte Nova, Bahia encara O'Higgins pela Libertadores para reverter desvantagem
Imagem - Ex-Bahia e campeão Mundial com a Seleção é condenado a prisão por porte de arma ilegal

Ex-Bahia e campeão Mundial com a Seleção é condenado a prisão por porte de arma ilegal
Imagem - Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador

Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Servidores baianos vão receber quase 2 anos de retroativo de benefício; veja quem tem direito
03

Servidores baianos vão receber quase 2 anos de retroativo de benefício; veja quem tem direito

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
04

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática