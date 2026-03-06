ADAPTAÇÃO

Inclusão e lazer: ParaPraia se despede da temporada 2026 com banho assistido na Praia da Preguiça

Ação acontece neste sábado (7) e domingo (8), das 8h às 12h

Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:21

Parapraia Crédito: Iracema Chequer

O ParaPraia encerra a temporada, neste sábado (7) e domingo (8), na Praia da Preguiça, na Avenida Contorno, ao lado do restaurante Amado. O projeto oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com apoio de voluntários e equipamentos adaptados. As atividades acontecem das 8h às 12h.

A temporada 2026 começou no município de Madre de Deus e contou também com dois fins de semana de atividades na praia de Ondina, em Salvador. Em edições passadas, o ParaPraia já visitou Itacimirim, Itapuã, Ribeira, Boa Viagem, Guarajuba, São Tomé de Paripe e Arembepe.

“O balanço desta edição é muito positivo, marcado por inclusão, alegria e ampliação do acesso ao lazer. Ao longo da programação, pessoas com deficiência e suas famílias vivenciaram momentos de convivência, cuidado e muita emoção, reforçando o compromisso do projeto com a acessibilidade e o direito de todos ao banho de mar", afirma Fabiane Fontoura, coordenadora do projeto.

Fabiana ainda comemora a estreia do projeto na Praia da Preguiça: "Trará um novo cenário e ampliará a presença da iniciativa na nossa cidade. Mais do que números, o Parapraia 2026 deixará memórias, sorrisos e a certeza de que a inclusão transforma realidades”.

Na capital, o projeto conta com o patrocínio da Wilson Sons e da Prefeitura de Salvador, por meio do programa Viva Esporte, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). O projeto tem ainda o apoio da Acelen, Salvador Shopping e Bremen. A segurança é garantida pelo Salvamar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Em todas as praias, os banhistas encontram um espaço adaptado e com total infraestrutura, com cadeiras anfíbias flutuantes e acessórios para banhos, áreas para atividades recreativas, chuveirão, banheiros especiais, tendas e pistas de acesso ao mar.