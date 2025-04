DIVERSIDADE

Parque Social promove fórum voltado para a inclusão de pessoas neuroatípicas

Evento foi realizado no Parque da Cidade

Visando disseminar conhecimentos e práticas inclusivas quanto a neurodiversidade, o Parque Social realizou, durante esta sexta (11), o Fórum Neurodiversidade em Ação. O evento ocorreu na sede do projeto, no Parque da Cidade. >

A abertura do evento ocorreu pela manhã e contou com a presença da diretora do Parque Social Sandra Paranhos, além de representantes da prefeitura e de instituições que atuam com pessoas neuroatípicas. >