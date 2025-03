SALVADOR

Parque Social reúne mulheres de diferentes gerações em evento no Itaigara

Terceira edição do "Mulheres de Impacto" foi realizado na tarde desta sexta-feira (28)

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de março de 2025 às 18:06

Evento foi realizado nesta sexta-feira (28) Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Um encontro entre mulheres de diferentes gerações. Essa era a proposta da terceira edição do "Mulheres de Impacto", realizado na tarde desta sexta-feira (28), no Parque da Cidade. Com o tema "Elas por Todas", o evento contou com um diálogo entre mulheres com destaque em suas áreas de atuação com meninas que estão entrando no mercado de trabalho. >

O encontro foi organizado pelo Parque Social, organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos de empreendedorismo social e participação cidadã em Salvador. Segundo a diretora Sandra Paranhos, o evento é dedicado às conquistas e ao protagonismo das mulheres de Salvador. >

“Precisamos mostrar que a potência feminina precisa, de reconhecimento, apoio e que elas entendam que, juntas, chegarão muito mais longe. Eu espero que mais mulheres se espelhem e se inspirem nas histórias de vida apresentadas aqui e que possamos ter uma troca de experiências, um aprendizado e inspirações para termos um futuro com sonhos ainda mais altos”, disse. >

Foram convidadas a procuradora de Salvador e presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) Lilian Azevedo e a vereadora Roberta Caires (PDT). Elas conversaram com quatro jovens aprendizes do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor, realizado pela organização. >

“Eu dei parecer e estudei sobre muitos projetos que envolvem essas meninas. Fico muito feliz em saber que posso estar com a minha história inspirando, incentivando e ao mesmo tempo aprendendo com elas e refletindo sobre os passos das mulheres na sociedade, que infelizmente ainda temos muitos desafios”, exaltou Lilian. >

O momento foi celebrado pelas jovens convidadas pelo Parque Social. “Estou muito feliz de estar aqui com mulheres tão importantes. Para nós que estamos começando, ainda mais como jovem aprendiz, essa troca nos dá uma força a mais, além do aprendizado e ver que a gente também pode estar aqui como uma mulher de impacto”, celebrou Jade Nascimento, 17. >

“É um momento importante porque eu estou começando a minha vida profissional e posso ter uma visão de como eu posso estar no futuro. Essa troca me permite ter contato com mulheres de alto nível, o que será muito engrandecedor. Espero sair daqui com outra visão sobre diversas coisas”, afirmou Mirela de Almeida, 18 anos. >