SALVADOR

Panorama Coisa de Cinema exibe filmes de graça em abril; confira datas

Exibições acontecem na Sala Walter da Silveira

Seis curta metragens de cineastas baianos serão exibidos de graça durante a programação do Panorama Coisa de Cinema, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. O evento acontece entre os dias 3 (quinta-feira) e 9 (quarta-feira) de abril. Do documentário à ficção, as obras exploram temas como ancestralidade, música, infância e identidade.>

Filmes da Retrospectiva Documentários Sérgio Machado e da Competitiva Baiana são maioria entre os 24 filmes selecionados para exibição neste cinema da Biblioteca dos Barris. As exibições serão seguidas de debates com os diretores. Confira a programação completa aqui . >

A sessão que reúne seis curtas produzidos na Bahia no ano passado promete mobilizar o público, pois será seguida de debates com os diretores. A Competitiva Baiana III acontece no dia 6 (domingo), às 18h, e traz um olhar sobre a infância em quatro dos filmes programados. Em “Vovó foi pro céu”, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter, uma menina de 7 anos tenta aprender a lidar com o luto.>