FESTIVAL

Documentário baiano premiado nos Estados Unidos será exibido no Panorama Internacional Coisa de Cinema

Confira as datas para ver 'WR Discos - Uma Invenção Musical'

Tharsila Prates

Publicado em 25 de março de 2025 às 23:31

Wesley Rangel e Jimmy Cliff Crédito: Divulgação

Premiado com menção honrosa no Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2024, o filme 'WR Discos – Uma Invenção Musical' marca presença no XX Panorama Internacional Coisa de Cinema. O documentário, que faz parte da competitiva baiana de longa metragem, é dirigido por Nuno Penna e Maira Cristina, sendo uma produção independente e que levou mais de 12 anos para ser produzido.>

'WR Discos – Uma Invenção Musical' conta a história do lendário estúdio fundado por Wesley Rangel, berço da axé music e espaço de criação para Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Bell Marques, Luiz Caldas, Lazzo Matumbi, Margareth Menezes, Roberto Mendes, Olodum e tantos outros grupos e artistas baianos.>

O filme mostra como essas pessoas se juntaram no estúdio WR para criar a cena da axé music e transformar a música brasileira, com técnicas inovadoras que possibilitaram a gravação dos tambores da Bahia, dando origem a discos históricos como Magia (Luiz Caldas), Egito Madagascar (Olodum), Daniela Mercury (Daniela Mercury), Timbalada (Timbalada), entre outros.>

Com a WR, artistas e publicitários já não precisavam mais sair da Bahia para gravar seus discos e jingles. Por isso, além da axé music, o estúdio abrigou o jazz sofisticado do grupo Garagem, o rock do Camisa de Vênus e Dead Billies, o reggae autêntico de Edson Gomes, o samba-chula de Roberto Mendes e o forró de Zelito Miranda.>

Com músicas, imagens de arquivo e depoimentos de técnicos, artistas e do próprio Wesley Rangel, o documentário mostra como esse espaço sonoro fez nascer em Salvador uma cena musical pulsante, rica e diversa, que refletia a identidade e a cultura do povo baiano.>

Comparado por João Jorge, ex-presidente do Olodum, à lendária gravadora americana Motown, o Estúdio WR ajudou a levar a música negra da Bahia para o restante do Brasil e para o mundo. O cantor e compositor Gerônimo resume a importância dos estúdios de Wesley Rangel para os artistas baianos: “O Rio de Janeiro era o núcleo central da música popular brasileira, mas a Bahia quebrou esse paradigma”.>

Confira as datas:>

Filme WR Discos – Uma Invenção Musical>

Dia 05/4 (sábado), às 17h - Cine Theatro Cachoeirano (Cachoeira), com debate após a sessão>

Dia 06/4 (domingo), às 20h – Cine Glauber Rocha (Salvador), com debate após a sessão>