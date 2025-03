CULTURA

Panorama Coisa de Cinema anuncia filmes selecionados para mostras competitivas

Ao todo, 62 títulos, entre longas e curtas-metragens participam das seletivas baiana, nacional e internacional

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de março de 2025 às 05:30

'Vovó Foi Para o Céu' é um dos curtas que participam da Competitiva Baiana Crédito: Divulgação

O Panorama Internacional Coisa de Cinema anunciou, na última segunda-feira (17), a lista de filmes que participarão das mostras competitivas baianas, nacional e internacional da sua 20ª edição. Ao todo, 62 obras, entre longas e curtas-metragens participam das três seletivas do festival, realizado entre os dias 2 e 9 de abril. >

Os filmes serão exibidos em três locais: Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira, em Salvador, e no Cine Theatro Cachoeirano, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. No Glauber Rocha, os ingressos custarão R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), além de um passaporte individual para 10 sessões por R$ 60. As outras salas realizam as sessões de forma gratuita. Em Cachoeira, o Panorama acontece até o dia 6. >

"É muito emocionante porque quando eu fiz a primeira edição [em 2003], não imaginava que fosse um festival tão longevo. A situação da cultura naquela época era muito diferente. Não tínhamos cinema brasileiro no circuito comercial, que era muito mais restrito. Em 2023, foram lançados 246 filmes brasileiros e eu tenho certeza de que o Panorama foi muito importante para estruturar esse novo processo”, destacou o idealizador do festival Claudio Marques. >

Festival acontece entre os dias 2 e 9 de abril Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os filmes desta edição foram escolhidos entre mais de 1200 inscritos. A Competitiva Baiana conta com 5 longas e 16 curtas, que competem por prêmios de R$ 50 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Em Cachoeira, a mostra terá um júri popular, com votação do público. >

"O Panorama é muito importante para a minha carreira e para a minha produtora. Foi um espaço de formação para nós e, ao apresentar os filmes, estamos continuando esse processo formativo. Aprendemos muito ao estar do outro lado, testando plateias, entendendo os sentimentos, as reações. É muito especial termos esses espaços e essa possibilidade de troca com público”, disse o cineasta Klaus Hastenreiter, que teve dois filmes selecionados. >

"Essa é a primeira vez que exibo um filme. A gente tem uma relação afetiva com o Panorama. Eu venho desde a faculdade, quando o evento ainda estava no início. Termos um algo tão longevo, que acompanha e ajuda a construir a história do cinema baiano, é muito especial”, falou a produtora Dayse Porto. >

A Competitiva Nacional conta com 23 produções da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco e São Paulo. Um dos filmes é A Queda do Céu, coprodução brasileira com a França e a Itália. Já a Competitiva Internacional traz seis longas e 12 curtas produzidos em 20 países, como Portugal, França, Haiti, Líbano, Filipinas, Ucrânia e Senegal.>

As premiações de longa-metragem das competições baiana e nacional terão as categorias de melhor direção, roteiro, montagem, atuação, direção de arte, fotografia e som.>

Ao todo, 110 obras (nas mostras competitivas e não-competitivas) serão apresentadas no Panorama Internacional Coisa de Cinema. O evento conta também com a mostra Panorama Brasil, com 26 filmes nacionais produzidos nos últimos anos. Além disso, serão apresentados clássicos do cinema nacional, exibidos em uma versão restaurada. Entre eles está o longa Bye, Bye Brasil (1979), dirigido pelo cineasta Cacá Diegues (1940 - 2025). >

“É muito bom poder rever obras em ótima qualidade e em ótimas cópias, porque muitas vezes não temos mais acesso a determinados filmes e eles estão voltando restaurados. Além disso, o Panorama Brasil se mantém fixo todo ano porque queremos exibir películas que por alguma razão não se encaixaram nas competitivas”, contou a coordenadora-geral Marília Hughes. >

O Panorama também contará com atividades para o público, como oficinas de Crítica Cinematográfica, Direção para Cinema e Narrativas Sonoras, com inscrições até esta terça (18). Além disso, o evento sediará o Seminário de Exibição, que reúne distribuidoras e representantes de salas de exibição de todo o país visando pensar o funcionamento do mercado nacional. >

“Estamos em um espaço que apresentou 96 filmes nacionais e a maior parte deles deu prejuízo. O nosso cinema ocupa apenas 3% do mercado local, sendo que ele é 100% subsidiado. Queremos reunir todos os atores, ouvir os exibidores e entender como podemos achar esse público e colocá-los nas salas para ver o cinema brasileiro. Temos dinheiro, bons filmes, boas produtoras, boas distribuidoras, salas de cinema e queremos saber o que está faltando”, afirmou Cláudio Marques.>

