CINEMA

Melhor filme no Festival de Cinema de Gramado ganha pôster inédito; confira

Oeste Outra Vez tem Babu Santana e Ângelo Antônio que encarnam rivais que se voltam violentamente um contra o outro

Tharsila Prates

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 23:23

Cartaz do filme Oeste Outra Vez Crédito: Divulgação

O longa-metragem Oeste Outra Vez, escrito e dirigido por Erico Rassi, ganhou novo pôster inédito que destaca os personagens de Babu Santana e Ângelo Antônio. O cartaz foi criado pelo designer Gus Kondo, em colaboração com André Kamehama. A produção da Vietnam, Panaceia e Rio Bravo Filmes, com coprodução do Telecine e Canal Brasil, chega aos cinemas brasileiros no dia 27 de março, com distribuição da O2 Play. >

A história de Oeste Outra Vez acontece no sertão de Goiás e acompanha Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana), dois homens brutos que após serem abandonados pela mesma mulher, se voltam violentamente um contra o outro.>

A narrativa aproveita os elementos de um western para tratar temas como solidão e homens incapazes de lidar com suas próprias fragilidades.>

No 52º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes do Brasil, que desde 1973 premia anualmente os melhores longa-metragens do ano, o drama foi premiado como Melhor Filme, Melhor Fotografia para André Carvalheira e Melhor Ator Coadjuvante com Rodger Rogério.>