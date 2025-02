CURIOSIDADE

Você sabia? Glauber Rocha trabalhou na Prefeitura de Salvador e teria faltado trabalho para gravar filme

Cineasta baiano é um dos principais nomes do Cinema Novo do Brasil

Um dos principais nomes do cinema brasileiro, o cineasta Glauber Rocha foi funcionário da Prefeitura de Salvador na década de 60, antes de se tornar sucesso nacional. O baiano trabalhou como técnico de Informação e Divulgação entre 1960 e 1963. A informação foi divulgada pela gestão municipal nesta segunda-feira (10). >

Documentos históricos ainda revelam que ele teve oito faltas não justificadas em abril de 1962, mesmo período de gravação do seu primeiro longa, Barravento. O filme foi produzido por Braga Netto e Rex Schindler, que foi premiado no Festival de Karlovy Vary, na antiga Tchecoslováquia. >

Glauber Rocha tornou-se o líder de um movimento que pregava um cinema nacional autêntico, o “Cinema Novo”. "Deus e o Diabo na Terra do Sol", "Terra em Transe" e "O Dragão da Maldade Contra" são outras obras do cineasta. >

Glauber nasceu em Vitória da Conquista, em 14 de março de 1939, mas se mudou para a capital baiana em 1947. Ainda estudou no Colégio 2 de Julho, onde participava de um grupo de teatro. Ele morreu no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 1981, após ter problemas pulmonares. Atualmente, conta com um cinema em seu nome na capital baiana. >