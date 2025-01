PLURAL

Sarau Multilinguagens acontece no Cine Glauber Rocha

Evento reúne música, teatro, audiovisual e artes plástica no dia 24 de janeiro

O Cine Glauber Rocha recebe no dia 24 de janeiro, das 15h às 20h, o Sarau Multilinguagens Stage Plus que tem como objetivo promover as expressões artísticas e marcar o relançamento da plataforma de fomento à cultura. O evento contará com apresentações de música, dança, teatro, audiovisual, literatura e artes plásticas.