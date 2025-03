SALVADOR

Terreiro Zoogodò Bogum Malè Rundò recebe debate sobre saúde mental no Candomblé

A entrada é gratuita

Um dos mais tradicionais espaços de culto afro-brasileiro de Salvador, o Zoogodò Bogum Malè Rundò, será palco neste sábado (29) de uma importante discussão sobre saúde mental e processos de iniciação no candomblé. A partir das 10h, o terreiro fundado no século XIX recebe mais uma edição do projeto Okàn Dúdù, criado por Laísa Gabriela de Sousa para fortalecer os laços comunitários através do diálogo e da troca de saberes. >