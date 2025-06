ACESSO À JUSTIÇA

Defensoria pública vai fazer plantão em festas juninas no interior; veja em quais cidades

A ação acontece em seis municípios durante o São João e o São Pedro

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) vai estar presente em seis cidades do interior do estado durante os festejos juninos. Os plantões presenciais vão acontecer nos municípios Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Irecê, Jequié, Itabuna e Ipiaú. >

A ação teve início no pré-São João de Ilhéus, entre sexta (13) e domingo (15) passados, e segue nas demais cidades ao longo do mês.>

Segundo ela, a iniciativa também valoriza a atuação da Defensoria no interior do estado, sob a coordenação de defensoras e defensores responsáveis pelas Regionais da DPE-BA. Esta edição do projeto conta com a participação de cinco Regionais: a 3ª (Ilhéus), a 4ª (Itabuna), a 6ª (Santo Antônio de Jesus e Amargosa), a 11ª (Irecê) e a 12ª (Jequié e Ipiaú).>