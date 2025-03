POSSE

'Defensoria pode ser filtro do Sistema de Justiça', diz Camila Canário, nova chefe da instituição na Bahia

Sétima mulher no cargo, ela assume o biênio 2025-2027

Monique Lobo

Publicado em 20 de março de 2025 às 20:08

Camila Canário, ao centro, tomou entrou no auditório ao som de "Dona de Mim" Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova defensora pública geral da Bahia, Camila Canário, tomou posse na tarde desta quinta-feira (20), no Auditório Jornalista Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa (Alba). Ao som de “Dona de Mim”, de Iza, hino do empoderamento feminino, a atual chefe da Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) assume o biênio 2025-2027. >

Com quase 20 anos de carreira, Camila Canário é a sétima mulher a assumir o cargo mais alto na hierarquia da CPE-BA. Em sua trajetória dentro da instituição, ela já foi conselheira suplente do Conselho Superior da DPE-BA, diretora da Associação de Defensoras e Defensores Públicos da Bahia e ocupou cargos administrativos, como coordenadora do Núcleo de Proteção ao Idoso e corregedora auxiliar.>

Durante o evento, a nova defensora-geral da Bahia reafirmou o compromisso em transformar o órgão em uma instituição mais transparente, eficiente e inovadora. Ela destacou ainda a importância da expansão dos serviços e da extrajudicialidade. “Está em nossas prioridades fazer com que nós possamos trilhar melhores caminhos da extrajudicialidade e mostrar que a defensoria pode ser um excelente filtro do Sistema de Justiça. Para isso, apostamos na inovação, transparência e modernidade para defesa do público vulnerabilizado”, afirmou Camila Canário.>

Nomeada em fevereiro, Camila foi uma das três mais votadas na eleição interna da DPE-BA para compor a lista tríplice. A atual defensora-geral fez uma campanha em conjunto com as outras duas integrantes da lista – Mônica Soares e Laíssa Rocha –, que assumiram o posto de subdefensora-geral e de coordenadora executiva das Especializadas, respectivamente.>