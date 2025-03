SERVIÇO

Feira Saúde Mais Perto vai a Cajazeiras neste final de semana

Ação acontece das 8h às 16h; confira serviços

A Feira Saúde Mais Perto chega ao bairro de Cajazeiras neste sábado (29) e domingo (30). Realizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, a ação acontece das 8h às 16h, com a oferta de serviços de saúde gratuitos para a população. >