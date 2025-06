POLÍTICA

ACM Neto determina prazo para anúncio da chapa da oposição em 2026

Vice-presidente do União Brasil falou sobre as eleições do ano que vem em entrevista nesta terça (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de junho de 2025 às 17:24

ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O anúncio da chapa da oposição que vai disputar as eleições de 2026 na Bahia deve acontecer até março do ano que vem. A informação foi confirmada pelo ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, em entrevista à Rádio 95 FM, de Jequié. Neto defende que a majoritária oposicionista seja apresentada à população no primeiro trimestre do próximo ano. >

"Eu penso que a composição da chapa majoritária e a escolha dos nomes de governador, vice-governador e as duas vagas do Senado devem acontecer na janela entre janeiro e março do ano que vem. Na minha opinião, não pode passar de março a definição da chapa completa, apesar da legislação eleitoral permitir que se vá até a convenção [partidária]", afirmou ACM Neto. >

O vice-presidente do União Brasil declarou também que os nomes que vão compor a chapa de oposição ainda não estão definidos. A decisão, segundo ele, será coletiva e discutida entre os partidos. "Vários nomes são especulados. Mas isso [a escolha] deverá ser feito coletivamente, em uma decisão tomada por todos, pensando no que é melhor para a Bahia. Temos que escolher os melhores nomes para vencer as eleições em 2026 e construir uma nova era política no nosso estado", completou. >

ACM Neto falou sobre a possibilidade de Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, compor a chapa do grupo. "Claro que, se eu for candidato a governador, vou querer ter o apoio de Zé Cocá. Não só quero ter o apoio, como avalio a possibilidade de ter Zé Cocá em uma chapa majoritária. Essa é uma conversa para um momento futuro. O prefeito tem que ter liberdade para tocar sua gestão e os desafios de Jequié", disse. >

Zé Cocá foi prefeito da cidade de Lafaiete Coutinho por dois mandatos e deputado estadual pela Bahia. Ele assumiu a prefeitura de Jequié em 2020, com 38,29% dos votos válidos, e foi reeleito em 2024, com percentual ainda maior: 91,97% dos votos válidos. >