CONTRA O AUMENTO

ACM Neto critica aumento do IOF e propõe que União Brasil feche questão contra novos impostos

Medida foi anunciada semana passada para reforçar a arrecadação da União

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou nesta quinta-feira (29) a decisão do governo federal de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), medida anunciada semana passada para reforçar a arrecadação da União. ACM Neto, no entanto, rebateu a decisão e afirmou que irá propor ao União Brasil que feche questão partidária contra qualquer tentativa de aumento de impostos. Para ele, a saída para os problemas fiscais não pode recair novamente sobre os ombros da população.>