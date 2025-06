SAÚDE NA UTI

'Sem os hospitais municipais, saúde da Bahia estaria em colapso', diz ACM Neto durante inauguração em Nova Viçosa

Vice-presidente do União Brasil elogiou a iniciativa da gestão municipal em investir na construção de sua própria unidade hospitalar

Durante a inauguração do novo Hospital Municipal de Posto da Mata, em Nova Viçosa, nesta segunda-feira (9), o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, elogiou a iniciativa da gestão municipal em investir na construção de sua própria unidade hospitalar. “Imagine a situação da Bahia se os prefeitos não tivessem tido a coragem de construir seus próprios hospitais municipais. A saúde pública já estaria em completo colapso”, declarou Neto, ao lado da prefeita Luciana Machado, do deputado federal Elmar Nascimento e do deputado estadual Robinho.>