CAPACITAÇÃO

Cursos técnicos gratuitos ofertados na Bahia têm prazo de inscrição prorrogado; veja como participar

Ao todo, são disponibilizadas 18.550 vagas, distribuídas em 238 escolas de 171 municípios

O prazo para a inscrição nos 41 cursos técnicos gratuitos de nível médio ofertados no segundo semestre de 2025 pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) foi prorrogado. Agora, os interessados têm até o dia 3 de julho para se inscrever por meio do Portal da Educação. Ao todo, são disponibilizadas 18.550 vagas, distribuídas em 238 escolas de 171 municípios, nos 27 Territórios de Identidade da Bahia. >