MODERNIDADE

Voltado para tecnologia e inovação, Bahia Connect é realizado no Centro de Convenções

Com cerca de 50 palestrantes, evento será realizado até o próximo sábado (12)

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de abril de 2025 às 22:20

Evento conta com experiências imersivas para o público Crédito: Marina Silva/CORREIO

O nosso negócio não é vender ingressos para a banda A, B, C ou D e sim vender experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento”. Foi o que disse Luis Justo, nesta quinta-feira (10), para definir o modelo de negócio pensado para o Rock In Rio. A palestra do CEO da Rock World fechou a programação do primeiro dia do Bahia Connect, realizado no Centro de Convenções. >

Durante cerca de uma hora, o CEO da Rock World - produtora responsável pelo festival carioca - falou sobre o uso de tecnologia e inovação para garantir a melhor experiência ao público que visita a Cidade do Rock. >

“Não tem outro caminho para a gente pensar em empreendedorismo, em desenvolvimento, que não seja pela inovação. Junto com a tecnologia, são ferramentas que estão a serviço da nossa proposta, que é proporcionar experiências inesquecíveis e estamos usando ainda mais tecnologia para gerar essas experiências para o nosso público”, afirmou. >

Ainda de acordo com Luis Justo, o Rock In Rio movimenta cerca de R$ 3 bilhões na economia local. O empresário comentou sobre o potencial da capital baiana para receber eventos do porte do festival carioca. >

“Essa é uma cidade que já vive da cultura. Os nossos festivais têm algumas nuances específicas de tamanho, espaço e dimensão que talvez não caibam aqui. Mas quando você olha o Carnaval e eventos como o Festival de Verão, está na cara que uma das grandes vocações da cidade é a música, especialmente pelo povo que tem aqui”, disse. >

Luis Justo foi um dos palestrantes do evento Crédito: Marina Silva/CORREIO

Realizado até o próximo sábado (12), o Bahia Connect conta com mais de 50 palestrantes de diversas áreas como turismo, saúde, tecnologia e ESG, divididos em quatro espaços de apresentações. Entre os nomes previstos na programação está a comunicadora, empresária e dançarina baiana Lore Improta, que participa nesta sexta (11), às 18h. Quem também se apresenta no dia é o ator Marcelo Serrado, que vai apresentar sua história de enfrentamento da Síndrome do Pânico, do Burnout e da Ansiedade, a partir das 10h15.>

O público terá acesso a experiências imersivas nas áreas de beleza, marketing, gastronomia, gestão, moda, entre outras. O evento conta ainda com uma programação cultural com shows de Adelmo Casé, sexta, às 19h, e Larissa Luz, sábado, às 17h. >

Bahia Connect segue até o próximo sábado (12) no Centro de Convenções Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Bahia Connect é realizado pelo Senac Bahia. De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio, Kelsor Fernandes, cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo espaço nos três dias de festival.>

“Esse é um evento pensado há pelo menos dois anos. A ideia é que o empresário, principalmente o pequeno, tenha acesso a novas tecnologias para que possa crescer, melhorar o rendimento dos negócios, gerando emprego e renda. Criamos espaços de imersão para que eles possam ter essa capacitação, além do conhecimento e da troca de ideias”, falou.

Uma cerimônia de abertura foi realizada após o final das palestras e contou com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que enfatizou a importância do evento para o setor de comércios da capital. “É um evento que atrai mais de 12 estados, com troca de experiências no setor. Além disso, temos visitantes que estão consumindo os nossos produtos, impactando no nosso turismo em um mês de baixa estação”, comentou.>