SALVADOR

Livro sobre aterros sanitários é lançado na sede do TCM-BA

Obra foi criada pelo Instituto Valoriza Resíduos e busca auxiliar os setores público e privado na administração de resíduos

Visando auxiliar na implantação de soluções para o tratamento de resíduos no Brasil, o livro "Aterros Sanitários: Aspectos Técnicos, Econômicos e Financeiros da Implantação e Operação" foi lançado na tarde desta terça-feira (8), na sede do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). >

Realizado pelo Instituto Valoriza Resíduos (IVR), o livro aborda todos os custos desde a seleção da área, implantação, operação e de pós fechamento de 20 anos de aterros sanitários. De acordo com o presidente do IVR João Gianesi Netto, a obra tem o objetivo de ser um guia para a avaliação dos preços praticados pelas prefeituras nos seus contratos para a destinação final dos resíduos. >

"É uma obra que propicia um conhecimento de todas as etapas operacionais dos aterros sanitários, incluindo os custos de operação e de pós operação. Ninguém até hoje tratou do assunto que é o período pós encerramento dos aterros, como custos de monitoramento do solo, por exemplo. O livro mostra com clareza esses custos do início ao fim", afirma. >