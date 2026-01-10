ASTROLOGIA

Um novo capítulo no amor começa hoje (10 de janeiro): 3 signos entram em uma fase romântica decisiva

O dia marca um antes e depois para quem decide amar sem se anular

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:00

Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje inaugura uma fase diferente no amor para alguns signos. Não se trata de romance idealizado, mas de relações mais conscientes, honestas e alinhadas com o que cada um realmente sente e merece. Ao encarar verdades que antes eram evitadas, esses signos abrem espaço para vínculos mais profundos, equilibrados e satisfatórios. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: Hoje você percebe que ceder demais acabou se transformando em um tipo silencioso de renúncia pessoal. Essa consciência muda completamente sua postura no amor. Ao expressar com clareza o que deseja e o que não aceita mais, a relação ganha a chance de se transformar para melhor ou de dar lugar a algo mais verdadeiro.

Dica cósmica: Amor saudável começa com respeito próprio.

Aquário: Um novo entendimento sobre intimidade marca o seu dia. Você percebe que é possível manter sua individualidade sem criar distância emocional. Ao se mostrar mais disponível e presente, uma conexão se fortalece ou alguém especial se aproxima com mais facilidade.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não tira sua liberdade, ela aprofunda vínculos.

Peixes: Hoje você entende que adiar seus desejos afetivos só enfraquece sua própria história. Ao se valorizar mais e parar de se colocar em segundo plano, você se abre para viver um amor mais inteiro e recíproco. Essa mudança interna redefine completamente sua forma de amar.

Dica cósmica: Quando você se escolhe, o amor acompanha.