Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um novo capítulo no amor começa hoje (10 de janeiro): 3 signos entram em uma fase romântica decisiva

O dia marca um antes e depois para quem decide amar sem se anular

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:00

Amor, reencontro, signos
Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje inaugura uma fase diferente no amor para alguns signos. Não se trata de romance idealizado, mas de relações mais conscientes, honestas e alinhadas com o que cada um realmente sente e merece. Ao encarar verdades que antes eram evitadas, esses signos abrem espaço para vínculos mais profundos, equilibrados e satisfatórios. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo não erra: 3 signos vivem um dia de sucesso merecido hoje (10 de janeiro)

O universo não erra: 3 signos vivem um dia de sucesso merecido hoje (10 de janeiro)

Imagem - Oportunidades aparecem sem aviso hoje (10 de janeiro) e abrem caminhos inesperados para 3 signos

Oportunidades aparecem sem aviso hoje (10 de janeiro) e abrem caminhos inesperados para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Libra: Hoje você percebe que ceder demais acabou se transformando em um tipo silencioso de renúncia pessoal. Essa consciência muda completamente sua postura no amor. Ao expressar com clareza o que deseja e o que não aceita mais, a relação ganha a chance de se transformar para melhor ou de dar lugar a algo mais verdadeiro.

Dica cósmica: Amor saudável começa com respeito próprio.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Aquário: Um novo entendimento sobre intimidade marca o seu dia. Você percebe que é possível manter sua individualidade sem criar distância emocional. Ao se mostrar mais disponível e presente, uma conexão se fortalece ou alguém especial se aproxima com mais facilidade.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não tira sua liberdade, ela aprofunda vínculos.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Peixes: Hoje você entende que adiar seus desejos afetivos só enfraquece sua própria história. Ao se valorizar mais e parar de se colocar em segundo plano, você se abre para viver um amor mais inteiro e recíproco. Essa mudança interna redefine completamente sua forma de amar.

Dica cósmica: Quando você se escolhe, o amor acompanha.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Amor Libra Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência
Imagem - Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)

Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)
Imagem - 'A fronha não deve ser alterada a cada duas semanas ou mensalmente' - AQUI está o intervalo ideal

'A fronha não deve ser alterada a cada duas semanas ou mensalmente' - AQUI está o intervalo ideal

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa