TÉRMINO

Cecília Malan abre o jogo sobre Murilo Benício e explica relação

Jornalista fala sobre vida solteira, amizade com o ex e planos amorosos para o futuro

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 23:45

Cecília Malan nega reconciliação com Murilo Benício e diz que os dois seguem amigos Crédito: Reprodução

Depois de rumores de reconciliação, Cecília Malan decidiu esclarecer a situação e foi direta ao falar sobre o ex, Murilo Benício. Em entrevista recente, ela negou que tenha reatado o relacionamento e contou como os dois se relacionam hoje.

A jornalista afirmou que está solteira e satisfeita com o momento atual. “Livre, leve, solta e adorando! Estou gostando, vamos ver o que acontece”, disse, ao comentar a fase após o término.

Cecília Malan e Murilo Benício ficaram juntos por cerca de três anos e meio. Segundo ela, o relacionamento foi positivo, mas enfrentou dificuldades, especialmente pela distância. A jornalista mora fora do Brasil por conta do trabalho como correspondente, o que acabou impactando a rotina do casal.

Murilo Benício e Cecília Malan 1 de 7

Mesmo após o fim, a relação entre os dois não foi rompida. Cecília destacou que eles mantêm amizade e convivência, principalmente por causa da filha dela. “Continuamos amigos, ele continua presente na vida da Olimpia. Eles se falam pelo FaceTime”, contou.

A jornalista também refletiu sobre o valor das relações que marcaram sua vida. Para ela, não faz sentido ignorar conexões importantes após o término. “Acredito nos encontros que ficam e nas pessoas que têm impacto positivo na nossa vida”, afirmou.

O momento atual é de liberdade, mas sem fechar portas para o futuro. Cecília revelou que ainda pensa em se casar novamente, mas com um modelo diferente de relacionamento. “Adoraria casar de novo, mas em casas separadas”, disse.