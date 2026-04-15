Por onde anda Héctor, namorado argentino de Nina em ‘Avenida Brasil’?

Ator voltou aos holofotes após aparecer em reprise de novela no Vale a Pena Ver de Novo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:00

Daniel Kuzniecka chamou atenção em cena de 'Avenida Brasil'
Daniel Kuzniecka chamou atenção em cena de 'Avenida Brasil' Crédito: Reprodução | TV Globo

O nome do ator Daniel Kuzniecka voltou aos holofotes graças a reprise de “Avenida Brasil”, no Vale a Pena Ver de Novo. No folhetim que conquistou o Brasil, o argentino-panamenho interpreta dá vida a Héctor, namorado de Nina (Débora Falabella) na segunda fase da novela.

Nos capítulos desta semana, Nina sela o fim do relacionamento com Héctor. Em uma conversa direta, a cozinheira diz que deixará a Argentina e voltará ao Brasil, com objetivo de iniciar sua vingança contra Carminha (Adriana Esteves). Héctor questiona a decisão, mas Nina revela que não há futuro entre os dois.

Daniel Kuzniecka

Ator por Reprodução | Instagram
Ator por Reprodução | Instagram
Ator por Reprodução | Instagram
Ator por Reprodução | Instagram
Ator por Reprodução | Instagram
Ator por Reprodução | Instagram
Ator por Reprodução | Instagram
1 de 7
Ator por Reprodução | Instagram

Imagem - Ator de 'Avenida Brasil' fez mudança radical na vida para encontrar paz

Ator de 'Avenida Brasil' fez mudança radical na vida para encontrar paz

Imagem - Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Imagem - Lembra dele? Ator mirim que fez par romântico com Mel Maia em ‘Avenida Brasil’ abandonou a TV

Lembra dele? Ator mirim que fez par romântico com Mel Maia em ‘Avenida Brasil’ abandonou a TV

Rita vai parar na Argentina após ser abandonada no lixão por Carminha e adotada por um casal argentino, Martín e sua esposa. Ela cresce no país, torna-se uma talentosa chef de cozinha e passa a se chamar Nina, retornando ao Brasil anos depois.

O fim do relacionamento de Nina com Héctor não marcou apenas um ponto importante na narrativa, como também reacendeu a curiosidade do público sobre o ator que vive o personagem. Afinal, por onde anda Daniel Kuzniecka?

Longe de estar afastado da arte, o ator hoje com 60 anos segue ativo e diversificando sua carreira na Argentina. Nos últimos anos, o artista tem se dedicado especialmente ao teatro, com destaque para produções solo.

“Las malas lenguas: Historias del lenguaje obsceno” é um dos seus espetáculos mais recentes, no qual mistura humor e reflexão para abordar temas considerados tabus, explorando a linguagem de forma provocativa e inteligente.

Com uma trajetória consolidada, o ator acumula passagens por várias produções de destaque na TV e cinema. Antes de “Avenida Brasil”, participou de novelas como “Cinzas do Paraíso”, de 1997, e “Calientes”, de 2000, se consolidando no cenário latino-americano. Daniel Kuzniecka também trabalha nos bastidores como produtor e roteirista.

Mais recentes

Imagem - Faustão aparece em pé em foto após adotar novo pet e surpreende fãs

Faustão aparece em pé em foto após adotar novo pet e surpreende fãs
Imagem - Letícia Spiller, de 'Coração Acelerado', é furtada no Rio de Janeiro

Letícia Spiller, de 'Coração Acelerado', é furtada no Rio de Janeiro
Imagem - Wagner Moura é capa da Time e eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026

Wagner Moura é capa da Time e eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026