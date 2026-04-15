Por onde anda Héctor, namorado argentino de Nina em ‘Avenida Brasil’?

Felipe Sena
Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:00
O nome do ator Daniel Kuzniecka voltou aos holofotes graças a reprise de “Avenida Brasil”, no Vale a Pena Ver de Novo. No folhetim que conquistou o Brasil, o argentino-panamenho interpreta dá vida a Héctor, namorado de Nina (Débora Falabella) na segunda fase da novela.
Nos capítulos desta semana, Nina sela o fim do relacionamento com Héctor. Em uma conversa direta, a cozinheira diz que deixará a Argentina e voltará ao Brasil, com objetivo de iniciar sua vingança contra Carminha (Adriana Esteves). Héctor questiona a decisão, mas Nina revela que não há futuro entre os dois.
Rita vai parar na Argentina após ser abandonada no lixão por Carminha e adotada por um casal argentino, Martín e sua esposa. Ela cresce no país, torna-se uma talentosa chef de cozinha e passa a se chamar Nina, retornando ao Brasil anos depois.
O fim do relacionamento de Nina com Héctor não marcou apenas um ponto importante na narrativa, como também reacendeu a curiosidade do público sobre o ator que vive o personagem. Afinal, por onde anda Daniel Kuzniecka?
Longe de estar afastado da arte, o ator hoje com 60 anos segue ativo e diversificando sua carreira na Argentina. Nos últimos anos, o artista tem se dedicado especialmente ao teatro, com destaque para produções solo.
“Las malas lenguas: Historias del lenguaje obsceno” é um dos seus espetáculos mais recentes, no qual mistura humor e reflexão para abordar temas considerados tabus, explorando a linguagem de forma provocativa e inteligente.
Com uma trajetória consolidada, o ator acumula passagens por várias produções de destaque na TV e cinema. Antes de “Avenida Brasil”, participou de novelas como “Cinzas do Paraíso”, de 1997, e “Calientes”, de 2000, se consolidando no cenário latino-americano. Daniel Kuzniecka também trabalha nos bastidores como produtor e roteirista.