CURIOSIDADES

Quer fugir do caos? Essa cidade do interior de SP está entre as melhores do Brasil

Com infraestrutura de metrópole e acolhimento do interior, a 'Capital do Interior' se destaca em rankings nacionais de bem-estar, saúde e desenvolvimento humano

Raphael Miras

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:00

Entenda por que Rio Preto conquistou o posto de 8ª cidade mais desenvolvida do País e como o investimento em saneamento e saúde transformou a vida no noroeste paulista Crédito: Wikimedia Commons

São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, voltou a aparecer entre as cidades mais desenvolvidas do Brasil e tem chamado atenção por um motivo simples, mas decisivo: dá para viver bem de verdade.



Longe do ritmo pesado das capitais, a cidade conseguiu crescer sem perder o conforto do dia a dia. Tem trânsito mais leve, custo de vida mais controlado e, ao mesmo tempo, entrega estrutura de cidade grande, com hospital de referência, faculdade de medicina e uma rede de serviços que resolve a vida sem complicação.div>

São José do Rio Preto 1 de 4

O resultado disso aparece nos rankings, mas é no cotidiano que a diferença pesa. A cidade virou destino de quem quer sair dos grandes centros sem abrir mão de segurança, acesso à saúde e opções de lazer.

A Represa Municipal é um dos símbolos desse estilo de vida. No fim da tarde, o espaço reúne gente de todas as idades para caminhar, correr ou simplesmente desacelerar. Já o Mercado Municipal mantém o clima de cidade acolhedora, com tradição e movimento constante.

Com localização estratégica e ligação fácil com outras regiões do estado, Rio Preto cresceu sem ficar isolada. Hoje, é vista como uma alternativa real para quem busca equilíbrio entre trabalho, estrutura e qualidade de vida.