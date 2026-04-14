SAÚDE

O que o meme do TikTok não te conta sobre o verdadeiro impacto desse hormônio no seu corpo

Entenda por que o excesso de cortisol pode fragilizar sua pele, causar insônia e até degradar seus músculos



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:08

Saiba como o descontrole do cortisol altera a silhueta e por que o descanso é o seu melhor aliado para equilibrar o organismo Crédito: Banco de imagem

Com a fama do meme ‘Low Cortisol’ ('Baixo Cortisol', na siga em inglês) se espalhando no TikTok, muitos se perguntaram o que esse hormônio significa. Nos vídeos que se popularizaram na internet, os usuários aparecem comparando situações de baixo ou alto estresse. A verdade é que, sem o “hormônio do estresse”, como é conhecido popularmente o cortisol, nosso corpo simplesmente não funciona.

Produzido pelas glândulas suprarrenais, o cortisol é essencial para regular nosso metabolismo, controlar inflamações e manter a pressão arterial em dia.

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O problema real surge quando esse sistema de alerta não desliga, mantendo os níveis de cortisol perigosamente altos por longos períodos.

Quando o corpo permanece nesse estado de prontidão constante, o impacto é sistêmico. Não se trata apenas de cansaço. O hipercortisolismo, nome técnico para o excesso de cortisol, pode desequilibrar desde a balança até a saúde dos ossos.

Como o corpo sinaliza o excesso?

Os sintomas do cortisol elevado surgem de forma gradual e são frequentemente subestimados como um simples desgaste cotidiano.

Fisicamente, o excesso desse hormônio altera a silhueta, promovendo o ganho de peso abdominal, o arredondamento do rosto e o acúmulo de gordura nas costas. A pele torna-se fragilizada, fina e sujeita a hematomas, estrias arroxeadas e cicatrização lenta.

Além disso, a degradação de proteínas musculares causa fraqueza nos membros, dificultando tarefas motoras básicas.

Na parte neurológica e emocional, o quadro manifesta-se através de ansiedade, irritabilidade e uma resistência ao relaxamento noturno, o que resulta em insônia crônica e queda na qualidade do sono.

Além do estresse: as causas médicas

Embora o estresse crônico seja um culpado frequente, ele geralmente causa elevações moderadas. Níveis severamente altos costumam ter origens clínicas que exigem atenção redobrada.

O uso prolongado (mais de 15 dias) de medicamentos corticosteroides, como a prednisona, é uma das causas mais comuns.

Outros fatores incluem disfunções na glândula hipófise ou nas próprias suprarrenais, muitas vezes causadas por tumores que estimulam a produção descontrolada do hormônio, caracterizando a chamada Síndrome de Cushing.

Vale notar que o cortisol alto não causa câncer diretamente, mas pode ser um sintoma de certos tumores ou criar um ambiente de inflamação e baixa imunidade que fragiliza o organismo.

Estratégias práticas para baixar os níveis

Se a causa não for uma condição médica que exija cirurgia ou medicamentos específicos, como nos casos de tumores, mudanças no estilo de vida são ferramentas poderosas para reequilibrar o organismo.

Higiene do sono: dormir entre 7 e 9 horas por noite é fundamental. O sono ajuda a regular o relógio biológico e a produção hormonal.

Movimento com moderação: a prática de 150 a 200 minutos de exercícios moderados por semana, como caminhada, natação ou yoga, ajuda a reduzir o cortisol. Exercícios extremamente intensos e exaustivos, por outro lado, podem elevar o hormônio momentaneamente.

Alimentação consciente: uma dieta rica em frutas, vegetais e cereais integrais ajuda o corpo a lidar melhor com os processos inflamatórios.

Manejo do estresse: dedicar 10 a 15 minutos diários a técnicas de respiração, meditação ou psicoterapia pode sinalizar ao cérebro que o perigo passou, permitindo que os níveis hormonais baixem.

Quando procurar ajuda?

Sinais como pressão alta em pessoas jovens, fraqueza muscular inexplicável, lapsos de memória frequentes ou alterações bruscas no ciclo menstrual devem ser levados a um endocrinologista.

O diagnóstico é feito através de exames de sangue, urina ou saliva para medir as concentrações do hormônio em diferentes momentos do dia.