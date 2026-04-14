CURIOSIDADES

Os dois únicos países vizinhos do Brasil que possuem duas capitais oficiais e um deles é extremamente barato para viajar

Enquanto a maioria das nações concentra o poder em um único centro, Bolívia e Chile adotam modelos que distribuem as funções do Estado entre diferentes cidades. Entenda por que isso acontece



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 14 de abril de 2026 às 11:00

Você sabia? Na América do Sul, a sede do governo nem sempre é a capital constitucional. Entenda como Bolívia e Chile dividem seus Três Poderes em diferentes pontos geográficos Crédito: Wikimedia Commons

No Brasil, estamos acostumados com Brasília concentrando os Três Poderes. No entanto, atravessando nossas fronteiras, a lógica muda. Na América do Sul, dois vizinhos desafiam a regra de "uma nação, uma capital": Bolívia e Chile.



Essa divisão não é apenas uma curiosidade geográfica; ela reflete guerras civis, processos de redemocratização e tentativas de descentralizar a economia.

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Bolívia: O equilíbrio entre a tradição e o poder de fato

A Bolívia é o exemplo mais emblemático de "dualidade de capitais" no continente. O país vive um equilíbrio constante entre sua herança colonial e sua realidade política moderna.

Sucre (Capital Constitucional): Conhecida como "A Cidade Branca" devido à sua arquitetura colonial preservada, Sucre é o berço histórico da nação. Foi lá que a independência foi assinada em 1825. Atualmente, é a sede oficial do Poder Judiciário (Suprema Corte).

La Paz (Sede de Governo): Localizada a mais de 3.600 metros de altitude, La Paz é o coração administrativo. Abriga o Palácio Quemado (Executivo) e o Congresso Nacional (Legislativo).

Por que a divisão?

A explicação reside na Guerra Civil de 1899. De um lado, a elite de Sucre (conservadora e ligada à mineração de prata); do outro, a elite de La Paz (liberal e fortalecida pelo ciclo do estanho).

La Paz venceu o conflito. Como uma solução de compromisso para evitar o desmembramento do país, o governo mudou-se para La Paz, mas Sucre manteve o status de capital na Constituição.

Chile: Estratégia para descentralizar o poder

Diferente do caso boliviano, que nasceu de um conflito armado, a divisão chilena é uma decisão política moderna voltada para a gestão do território.

Santiago (Capital Oficial): É o centro econômico, cultural e populacional do país. No coração de Santiago fica o Palácio de La Moneda, sede da presidência, além de todos os ministérios nacionais.

Valparaíso (Capital Legislativa): Localizada no litoral, a cerca de 120 km de Santiago, a charmosa cidade portuária é a sede do Congresso Nacional.

Por que a divisão?

A mudança ocorreu em 1990, durante o processo de redemocratização do Chile. O objetivo era claro: descentralizar.

Ao levar o Poder Legislativo para Valparaíso, o Estado buscou estimular o desenvolvimento econômico e político fora da região metropolitana de Santiago, combatendo a concentração excessiva de recursos na capital principal.

O que isso ensina sobre o poder?

Casos como os de Bolívia e Chile mostram que a capital de um país é mais do que um ponto no mapa; é um símbolo de como aquela sociedade lida com seu passado e planeja seu futuro.