Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de 'Avenida Brasil' fez mudança radical na vida para encontrar paz

Artista viveu Iran, filho de Monalisa (Heloísa Perissé)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:00

Ator trocou agito da cidade para morar no interior
Ator trocou agito da cidade para morar no interior Crédito: Reprodução | Instagram

Com a volta de “Avenida Brasil” no Vale a Pena Ver de Novo, muitos personagens voltaram à lembrança do público, sobretudo por onde eles andam. Um dos nomes que chama atenção é o de Bruno Gissoni, que viveu Iran, filho de Monalisa (Heloisa Perissé) na trama, que ganhará continuação programada para 2027.

Na trama, Iran era um jovem que acabou conquistando o público com o romance com Débora (Nathalia Dill), filha de Cadinho (Alexandre Borges), que antes tinha um namoro com Jorginho (Cauã Reymond).

Bruno Gissoni

Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Ator Bruno Gissoni por Reprodução | Redes Sociais

Irmão dos atores Rodrigo Simas e Felipe Simas, Bruno Gissoni construiu uma trajetória marcada por trabalhos consistentes na TV, mas por escolhas que priorizam o bem-estar, buscando o equilíbrio e a paz.

Hoje casado com a também atriz Yanna Lavigne, com quem tem duas filhas. Maria Madalena e Amélia, Bruno passou a se dedicar a projetos pontuais como a série “Impuros e Capoeiras”, optando por um estilo de vida mais tranquilo e sossegado longe de grandes holofotes.

Nos últimos anos, o ator tomou a decisão de transformar completamente sua rotina. Ele deixou a vida urbana para morar no interior, onde construiu uma espécie de cabana em um sítio em Itamonte, no sul de Minas Gerais, onde vive com a família.

Tags:

Bruno Gissoni Avenida Brasil

