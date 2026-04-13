Ator de 'Avenida Brasil' fez mudança radical na vida para encontrar paz

Felipe Sena
Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:00
Com a volta de “Avenida Brasil” no Vale a Pena Ver de Novo, muitos personagens voltaram à lembrança do público, sobretudo por onde eles andam. Um dos nomes que chama atenção é o de Bruno Gissoni, que viveu Iran, filho de Monalisa (Heloisa Perissé) na trama, que ganhará continuação programada para 2027.
Na trama, Iran era um jovem que acabou conquistando o público com o romance com Débora (Nathalia Dill), filha de Cadinho (Alexandre Borges), que antes tinha um namoro com Jorginho (Cauã Reymond).
Irmão dos atores Rodrigo Simas e Felipe Simas, Bruno Gissoni construiu uma trajetória marcada por trabalhos consistentes na TV, mas por escolhas que priorizam o bem-estar, buscando o equilíbrio e a paz.
Hoje casado com a também atriz Yanna Lavigne, com quem tem duas filhas. Maria Madalena e Amélia, Bruno passou a se dedicar a projetos pontuais como a série “Impuros e Capoeiras”, optando por um estilo de vida mais tranquilo e sossegado longe de grandes holofotes.
Nos últimos anos, o ator tomou a decisão de transformar completamente sua rotina. Ele deixou a vida urbana para morar no interior, onde construiu uma espécie de cabana em um sítio em Itamonte, no sul de Minas Gerais, onde vive com a família.