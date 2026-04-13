TURISMO

Essa cidade cresceu 48%, tem 15 praias com sol 300 dias por ano e o 3º melhor índice de qualidade de vida do estado

Com 15 praias e sol em cerca de 300 dias do ano, o município une o terceiro melhor índice de qualidade de vida do estado a roteiros que preservam a natureza e a história milenar da região



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:00

Orla de Rio das Ostras: com 28 km de costa, o município oferece desde praias urbanas com infraestrutura completa até refúgios de natureza intocada Crédito: Wikimedia Commons

Uma dos principais destinos deste Brasil que chama a atenção do público é o Rio das Ostras. Localizado no estado do Rio de Janeiro, a cidade possui 28 km de costa e 15 praias distribuídas por seu território.

Enquanto muitos destinos litorâneos do Rio de Janeiro sofrem com a superlotação, Rio das Ostras atrai tanto turistas quanto novos moradores que buscam fugir da agitação das vizinhas mais famosas.

Rio das Ostras 1 de 4

Crescimento com qualidade de vida

Os números explicam o recente "boom" da cidade. Rio das Ostras detém o terceiro melhor índice de qualidade de vida do estado e registrou um crescimento populacional de 48% entre 2010 e 2022.

Esse avanço é impulsionado pelo reaquecimento da indústria do petróleo e por investimentos pesados em infraestrutura, como a duplicação da RJ-106, que facilitou o acesso e trouxe novos empreendimentos, incluindo hotéis de rede internacional.

Em 2025, o município alcançou a 4ª posição no estado em emprego e renda, segundo o Índice Firjan.

Um roteiro para cada perfil

O litoral de Rio das Ostras é democrático. Para quem viaja com crianças, a Praia da Joana é o destino ideal, com mar calmo, águas azuis e a sombra natural de amendoeiras.

Já os praticantes de surfe e bodyboard encontram na Praia de Costazul, a mais extensa da cidade, as ondas ideais e uma orla completa com ciclovia, quiosques e um píer de 200 metros.

Para quem busca isolamento, a Praia Virgem, acessível apenas por trilha, oferece um cenário de natureza intocada e sem infraestrutura comercial. Outro destaque é a Lagoa de Iriry, famosa por suas águas escuras e cercada por restinga, onde um mirante de 20 metros permite uma visão panorâmica da região.

Além do mar: história e conservação

A cidade não vive apenas de belas paisagens. O Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, um museu a céu aberto, guarda vestígios de comunidades que habitaram a região há 4 mil anos, exibindo esqueletos e ferramentas de pedra.

Na orla de Costazul, o cartão-postal é a Praça da Baleia, que abriga uma impressionante escultura de baleia-jubarte com 20 metros de comprimento feita em bronze.

Há também marcos históricos mais "recentes", como a Figueira Centenária na Praia do Centro, árvore que, segundo relatos, serviu de sombra para Dom Pedro II em 1847.

Para os amantes de caminhadas, o Monumento Natural dos Costões Rochosos oferece um cenário privilegiado, especialmente durante o nascer do sol.

Guia prático para o visitante

Localizada a aproximadamente 170 km do Rio de Janeiro, a cidade oferece fácil acesso tanto para quem viaja de carro quanto para quem opta pelas linhas diretas de ônibus que partem da capital e de Niterói.

Embora o sol marque presença em praticamente todas as estações, a escolha da data ideal depende do perfil do viajante: o período de abril a setembro é perfeito para quem busca temperaturas amenas e o sossego de praias vazias.

Já o verão, apesar de ser a temporada mais chuvosa, entrega o calor vibrante ideal para longos banhos de mar e para quem não abre mão do agito local.