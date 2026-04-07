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O mel é mesmo o vômito da abelha? Descubra como ele é produzido na colmeia

Entenda por que o mel não é o que você pensa e descubra como as abelhas utilizam química e "trabalho braçal" para criar esse superalimento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:00

Muito além de um simples adoçante, o mel passa por um rigoroso processo de desidratação e química natural que varia entre as abelhas comuns e as nativas sem ferrão
Muito além de um simples adoçante, o mel passa por um rigoroso processo de desidratação e química natural que varia entre as abelhas comuns e as nativas sem ferrão Crédito: Banco de imagem

Você com certeza já teve essa dúvida quando viu ou comeu esse tipo de alimento: de onde vem o mel? Será que o mel é o vômito da abelha? Mas na verdade, o processo de extração pode ser mais limpo e complexo do que parece.

Muito além de um adoçante natural, o mel é o resultado de uma técnica sofisticada de conservação e química biológica que as abelhas aperfeiçoaram ao longo de milênios.

Abelhas

As abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas por Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock
Abelha por Divulgação
ataques de abelhas por Pexels
ataque de abelhas por Pexels
Ataque de abelhas por Shutterstock
Abelha coleta pólen no Parque Berggarten em Hanover, Alemanha. por HOLGER HOLLEMANN/AFP
Abelha colhe pólen em Sieversdorf, na Alemanha. por PATRICK PLEUL/AFP
Abelha recolhe o pólen da flor em Frankfurt na Alemanha. por PATRICK PLEUL/AFP
Abelha pousa em salgueiro em Binzwangen, Alemanha. por THOMAS WARNACK/AFP
Abelhas em quadros de mel em Ploerdut, oeste da França. por FRED TANNEAU/AFP
Abelha coleta pólen de um girassol em Dortmund, Alemanha Ocidental por INA FASSBENDER/AFP
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As abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas por Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock

A química por trás da doçura

Tudo começa com a coleta do néctar, uma solução aquosa de açúcares (sacarose) que as plantas oferecem como recompensa pela polinização. As abelhas sugam esse líquido e o transportam em um órgão específico chamado papo, ou estômago de mel.

Diferente do que muitos acreditam, esse néctar não chega ao estômago digestivo da abelha. Uma válvula impede que o alimento se misture com os sucos gástricos do inseto, garantindo que o produto permaneça puro e sem odores de decomposição.

No papo, o néctar já começa a ser transformado por enzimas, como a invertase — que quebra a sacarose em açúcares mais simples (glicose e frutose) — e a glicose oxidase, que gera uma pequena quantidade de ácido glicônico, tornando o mel ácido e protegido contra bactérias.

O segredo da durabilidade: desidratação

Quando retornam à colônia, o néctar pré-processado é depositado em favos ou potes. É aqui que entra o "trabalho braçal": as abelhas batem as asas freneticamente para criar correntes de ar que evaporam a água do líquido.

Esse processo de desidratação é o que permite que o mel da abelha-africanizada (Apis mellifera) dure anos sem estragar, já que a baixa umidade impede a reprodução de microrganismos.

Um "vinho" feito por insetos

Assim como o vinho, o mel possui um terroir. Sua cor, aroma e sabor variam drasticamente de acordo com o solo, o clima e o tipo de flor visitada.

No Brasil, destaca-se também a produção das abelhas sem ferrão. Diferente das abelhas comuns, elas estocam o mel em potes de "cerume" (uma mistura de cera e própolis), que conferem propriedades medicinais e aromas amadeirados ao alimento.

Como o mel dessas abelhas nativas retém mais umidade (acima de 20%), ele passa por uma fermentação natural, resultando em um sabor mais ácido e gastronômico.

Como conservar em casa

A regra para o consumidor é simples:

  • Mel de Apis (comum): Pode ser mantido em temperatura ambiente por anos.

  • Mel de abelhas sem ferrão: Devido à maior umidade, o ideal é guardá-lo na geladeira para preservar suas características originais.

As abelhas são os únicos insetos que produzem um alimento consumido diretamente pelos humanos. Entender que o mel é fruto de um processo de engenharia natural, valoriza ainda mais esse superalimento que chega à nossa mesa.

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