DENTRO DE CASA

Adeus, vasos no chão: tendência com plantas elevadas transforma varandas em áreas mais integradas

Soluções verticais com suportes de metal e madeira estruturam melhor a composição

Agência Correio

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:00

[Edicase]A varanda é um dos espaços preferidos para o cultivo de plantas (Imagem: Emerson Rodrigues | Projeto Loja Yamamura) Crédito: Imagem: Emerson Rodrigues | Projeto Loja Yamamura

O design e a decoração de espaços externos, como varandas e terraços, tem sido visto cada vez mais como continuidade visual dos ambientes internos. A proposta deixou de tratar essas áreas como secundárias e passou a integrá-las ao projeto da casa.

A principal virada da temporada é a redução do uso de vasos apoiados diretamente no chão. Em vez disso, ganham força soluções verticais, organizadas com suportes elevados em metal e madeira, que estruturam melhor a composição.

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Plantas assumem papel estrutural

A proposta central dessa tendência é reposicionar a vegetação dentro do projeto. Em vez de itens decorativos, as plantas passam a funcionar como elementos arquitetônicos, contribuindo para a sensação de altura e trazendo um aspecto contemporâneo imediato aos espaços.

Estruturas finas, frequentemente em metal preto fosco, ajudam a criar leveza visual, especialmente útil em áreas compactas. Há opções no mercado que ultrapassam R$ 500, enquanto peças maiores podem se aproximar de R$ 1.000.

Decoração com varanda tranquila com plantas Crédito: Imagem gerada por IA

O arranjo costuma privilegiar floreiras retangulares e linhas retas, o que facilita o alinhamento em corredores e o uso como fechamento de guarda-corpos.

Materiais e linguagens em evidência

O metal aparece como principal escolha pela resistência e estética urbana, enquanto a madeira se destaca em propostas que buscam mais conforto visual e um toque contemporâneo com referência natural.

Metal preto fosco: predominante em propostas industriais, modernas e minimalistas.

Madeira: utilizada para aquecer o ambiente e reforçar uma estética natural, próxima do estilo escandinavo.

Composições mistas: a combinação entre folhagens, metal escuro e madeira gera um visual sofisticado e altamente compartilhável nas redes sociais.

Organização e ganhos práticos

Além do apelo visual, os suportes em diferentes alturas trazem benefícios funcionais relevantes.

A setorização dos ambientes se torna mais eficiente, com peças que atuam como divisórias leves, separando áreas sem comprometer iluminação ou ventilação.

A variação de alturas cria profundidade e movimento, tornando o espaço mais dinâmico do que a disposição tradicional de vasos no piso.

A elevação também favorece a manutenção, facilitando a limpeza, melhorando a ergonomia no cuidado com as plantas e reduzindo riscos de manchas por umidade.

Varanda integrada ao dia a dia

A tendência reforça o uso da varanda como extensão direta da área social, preparada para diferentes atividades, como lazer, refeições e trabalho remoto.