Adeus, vasos no chão: tendência com plantas elevadas transforma varandas em áreas mais integradas

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Agência Correio
Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:00
O design e a decoração de espaços externos, como varandas e terraços, tem sido visto cada vez mais como continuidade visual dos ambientes internos. A proposta deixou de tratar essas áreas como secundárias e passou a integrá-las ao projeto da casa.
A principal virada da temporada é a redução do uso de vasos apoiados diretamente no chão. Em vez disso, ganham força soluções verticais, organizadas com suportes elevados em metal e madeira, que estruturam melhor a composição.
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A proposta central dessa tendência é reposicionar a vegetação dentro do projeto. Em vez de itens decorativos, as plantas passam a funcionar como elementos arquitetônicos, contribuindo para a sensação de altura e trazendo um aspecto contemporâneo imediato aos espaços.
Estruturas finas, frequentemente em metal preto fosco, ajudam a criar leveza visual, especialmente útil em áreas compactas. Há opções no mercado que ultrapassam R$ 500, enquanto peças maiores podem se aproximar de R$ 1.000.
O arranjo costuma privilegiar floreiras retangulares e linhas retas, o que facilita o alinhamento em corredores e o uso como fechamento de guarda-corpos.
O metal aparece como principal escolha pela resistência e estética urbana, enquanto a madeira se destaca em propostas que buscam mais conforto visual e um toque contemporâneo com referência natural.
Metal preto fosco: predominante em propostas industriais, modernas e minimalistas.
Madeira: utilizada para aquecer o ambiente e reforçar uma estética natural, próxima do estilo escandinavo.
Composições mistas: a combinação entre folhagens, metal escuro e madeira gera um visual sofisticado e altamente compartilhável nas redes sociais.
Além do apelo visual, os suportes em diferentes alturas trazem benefícios funcionais relevantes.
A setorização dos ambientes se torna mais eficiente, com peças que atuam como divisórias leves, separando áreas sem comprometer iluminação ou ventilação.
A variação de alturas cria profundidade e movimento, tornando o espaço mais dinâmico do que a disposição tradicional de vasos no piso.
A elevação também favorece a manutenção, facilitando a limpeza, melhorando a ergonomia no cuidado com as plantas e reduzindo riscos de manchas por umidade.
A tendência reforça o uso da varanda como extensão direta da área social, preparada para diferentes atividades, como lazer, refeições e trabalho remoto.
Ao elevar a vegetação e organizar o layout, o projeto transforma terraços em ambientes mais qualificados, com estética natural e acabamento mais sofisticado.