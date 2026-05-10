ASTROLOGIA

Uma nova fase começa em maio e promete transformar completamente a vida de Touro, Gêmeos, Escorpião e Sagitário

Mudanças inesperadas, reconhecimento e recomeços marcam o mês para alguns signos que finalmente começam a sentir a vida avançando

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega trazendo uma das energias mais intensas e transformadoras de 2026 para alguns signos do zodíaco. Depois de meses de desgaste, inseguranças e ciclos difíceis, este período marca o início de uma nova fase cheia de oportunidades, crescimento pessoal, reconhecimento e mudanças que podem alterar completamente os próximos passos dessas pessoas. Para quatro signos em especial, o momento representa uma virada importante na forma de enxergar a própria vida, os relacionamentos, a carreira e até o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Depois de um longo período de pressão e instabilidade, Touro finalmente começa a sentir a vida desacelerar de um jeito positivo. Maio marca o começo de uma fase muito mais leve, estável e favorável para crescimento financeiro, reconhecimento profissional e evolução pessoal. Muitas situações que pareciam travadas começam a andar ao mesmo tempo, trazendo a sensação de que tudo finalmente está entrando nos eixos. A autoestima cresce, novas oportunidades aparecem e até a forma como as pessoas enxergam você muda.

Dica cósmica: Não tenha medo de ocupar espaços maiores. Seu momento de crescimento começou.

Filmes para Touro 1 de 10

Gêmeos: O amor, a autoestima e a confiança entram em uma nova fase extremamente positiva. Depois de decepções e desgaste emocional, Gêmeos começa a recuperar o brilho, a leveza e a vontade de viver novas experiências. Maio favorece encontros importantes, reconexões e situações que devolvem a sensação de entusiasmo com a vida. Além disso, sua energia fica magnética, atraindo pessoas, oportunidades e até novas possibilidades profissionais.

Dica cósmica: Pare de aceitar migalhas emocionais. O que chega agora tem potencial para ser muito melhor.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Escorpião: Maio traz um forte fechamento de ciclos e uma sensação de justiça acontecendo naturalmente. Pessoas que causaram dores, conflitos ou decepções começam a sair do seu caminho, enquanto você entra em uma fase de fortalecimento emocional e crescimento pessoal. O período também favorece recompensas por esforços antigos, reconhecimento e uma nova postura diante da vida. Escorpião começa a perceber que não precisa mais carregar certos pesos para seguir em frente.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado. Algumas mudanças chegam justamente para libertar você.

Filmes para Escorpião 1 de 10

Sagitário: Entre todos os signos, Sagitário pode viver uma das transformações mais intensas de maio. O mês funciona como um verdadeiro ponto de reinício, trazendo coragem para abandonar situações desgastadas, romper limitações e começar uma nova etapa muito mais alinhada com seus desejos reais. Mudanças na vida pessoal, profissional e emocional podem acontecer rapidamente, mas todas com potencial de abrir caminhos muito maiores daqui para frente.

Dica cósmica: O futuro que você quer começa no momento em que deixa de insistir no que já perdeu o sentido.