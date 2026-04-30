CONFIRA

Acusação de transfobia termina em pancadaria entre MC Paiva e influenciadora Malévola; veja vídeo

Malévola acusou funkeiro de transfobia

Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:45

Malévola relatou caso nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A briga começou quando o MC teve um embate com a influenciadora. Logo em seguida, a amiga da influenciadora começa a ameaçá-lo como forma de defesa, após as duas serem intimidadas.

Em um vídeo publicado por Malévola nos Stories do Instagram, ela aparece sendo defendida por um homem vestido de preto, enquanto MC Paiva desfere vários socos, sem acertar o alvo, enquanto outras pessoas tentam apaziguar a briga em frente a um cinema. “Você vai bater em mulher?”, questiona Malévola várias vezes.

Malévola e MC Paiva brigam em shopping 1 de 7

Em seguida, o homem vestido de preta acaricia a influenciadora, a segurando pela cintura. “Ele me chamou de homem. Isso é inadmissível gente”, diz Malévola para a namorada do MC, Sophia Florence.