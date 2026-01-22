SALVADOR

Idoso que trabalhava em projetos sociais é preso pelo estupro de um adolescente de 14 anos

Suspeito foi preso em centro de atendimento a crianças neurodivergentes

Nauan Sacramento

22 de janeiro de 2026

Polícia Civil

Um idoso de 65 anos, conhecido por sua atuação em projetos sociais no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi preso nesta quinta-feira (22), sob a acusação de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso dentro de um centro multidisciplinar dedicado ao atendimento de jovens neurodivergentes. Paralelamente à prisão, foi realizado um mandado de busca e apreensão no imóvel do suspeito, localizado no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o idoso utilizava seu prestígio comunitário para conquistar a confiança dos responsáveis pela vítima. Com o vínculo estabelecido, ele passou a frequentar a casa da família e a receber o adolescente em sua própria residência. Conforme o delegado Francisco Geraldo, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o suspeito utilizava sua posição profissional e social como "modus operandi" para atrair as vítimas até sua casa com o objetivo de cometer o crime de estupro qualificado.

No dia 10 de janeiro, o adolescente pernoitou na casa do homem, que possui diversos equipamentos de entretenimento como videogames, filmes e aparelhos de som.

Durante a madrugada, enquanto descansava em um colchão no quarto do acusado, o jovem acordou ao perceber o abuso. Ele conseguiu fugir do local e buscar auxílio imediatamente.

Após o relato do filho, a mãe registrou a ocorrência e entregou à polícia provas digitais, incluindo conversas em que o homem admitiu o crime. Com base nas evidências, a 1ª Vara das Garantias de Salvador decretou a prisão preventiva, destacando a gravidade do ato, a quebra de confiança e o risco de novas vítimas, dado o livre acesso do homem a ambientes educativos e sociais.

Durante a operação, foram apreendidos um celular e um computador para perícia. O investigado segue sob custódia, à disposição da Justiça baiana.