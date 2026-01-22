Acesse sua conta
Idoso que trabalhava em projetos sociais é preso pelo estupro de um adolescente de 14 anos

Suspeito foi preso em centro de atendimento a crianças neurodivergentes

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:24

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso de 65 anos, conhecido por sua atuação em projetos sociais no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi preso nesta quinta-feira (22), sob a acusação de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso dentro de um centro multidisciplinar dedicado ao atendimento de jovens neurodivergentes. Paralelamente à prisão, foi realizado um mandado de busca e apreensão no imóvel do suspeito, localizado no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o idoso utilizava seu prestígio comunitário para conquistar a confiança dos responsáveis pela vítima. Com o vínculo estabelecido, ele passou a frequentar a casa da família e a receber o adolescente em sua própria residência. Conforme o delegado Francisco Geraldo, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o suspeito utilizava sua posição profissional e social como "modus operandi" para atrair as vítimas até sua casa com o objetivo de cometer o crime de estupro qualificado.

No dia 10 de janeiro, o adolescente pernoitou na casa do homem, que possui diversos equipamentos de entretenimento como videogames, filmes e aparelhos de som.

Durante a madrugada, enquanto descansava em um colchão no quarto do acusado, o jovem acordou ao perceber o abuso. Ele conseguiu fugir do local e buscar auxílio imediatamente.

Após o relato do filho, a mãe registrou a ocorrência e entregou à polícia provas digitais, incluindo conversas em que o homem admitiu o crime. Com base nas evidências, a 1ª Vara das Garantias de Salvador decretou a prisão preventiva, destacando a gravidade do ato, a quebra de confiança e o risco de novas vítimas, dado o livre acesso do homem a ambientes educativos e sociais.

Durante a operação, foram apreendidos um celular e um computador para perícia. O investigado segue sob custódia, à disposição da Justiça baiana.

A Polícia Civil continua trabalhando no caso para verificar se há outras vítimas que sofreram abusos pelo mesmo suspeito.

Adolescente Prisão Estupro de Vulnerável

