Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

Cerca de 555 mil imóveis estão sujeitos à cobrança do tributo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:55

Boletos do IPTU 2026 já podem ser emitidos no site da Sefaz Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os moradores de Salvador que desejarem antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 já podem emitir os boletos por meio do site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Neste ano, aproximadamente 555 mil imóveis estão sujeitos à cobrança do tributo.

O pagamento poderá ser efetuado em cota única, com desconto de 7% até a data de vencimento, ou de forma parcelada, em até 11 vezes, por meio do site da própria Sefaz Salvador, utilizando a ferramenta Pague Fácil ou na página virtual de emissão do boleto. Também é possível quitar o tributo em agências bancárias, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e via internet banking.

Para 2026, o IPTU foi corrigido em 4,46%, conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, a Prefeitura de Salvador manteve, pelo 12º ano consecutivo, o reajuste do imposto limitado à inflação oficial, assegurando maior equilíbrio financeiro aos contribuintes.

Atendimento presencial

A Secretaria Municipal da Fazenda mantém 18 postos de atendimento distribuídos por todas as regiões da capital. A lista completa com endereços e horários de funcionamento está disponível no portal oficial da Sefaz.

Mais recentes

Imagem - Bandidos invadem casa em Paripe, fazem adolescente de 16 anos refém e transmitem crime em live

Bandidos invadem casa em Paripe, fazem adolescente de 16 anos refém e transmitem crime em live
Imagem - A doença silenciosa que muitas mulheres têm sem saber, demora anos para ser diagnosticada e não tem cura

A doença silenciosa que muitas mulheres têm sem saber, demora anos para ser diagnosticada e não tem cura
Imagem - Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes

Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo