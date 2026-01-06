SAIBA COMO FAZER

Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

Cerca de 555 mil imóveis estão sujeitos à cobrança do tributo

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:55

Boletos do IPTU 2026 já podem ser emitidos no site da Sefaz Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os moradores de Salvador que desejarem antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 já podem emitir os boletos por meio do site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Neste ano, aproximadamente 555 mil imóveis estão sujeitos à cobrança do tributo.

O pagamento poderá ser efetuado em cota única, com desconto de 7% até a data de vencimento, ou de forma parcelada, em até 11 vezes, por meio do site da própria Sefaz Salvador, utilizando a ferramenta Pague Fácil ou na página virtual de emissão do boleto. Também é possível quitar o tributo em agências bancárias, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e via internet banking.

Para 2026, o IPTU foi corrigido em 4,46%, conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, a Prefeitura de Salvador manteve, pelo 12º ano consecutivo, o reajuste do imposto limitado à inflação oficial, assegurando maior equilíbrio financeiro aos contribuintes.

Atendimento presencial