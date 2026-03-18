Shopping Barra ganha guichê avançado dos Correios; saiba mais

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Perla Ribeiro
Publicado em 18 de março de 2026 às 09:11
Os clientes dos Correios na capital baiana contam, a partir desta semana, com mais um ponto de atendimento, com o objetivo de ampliar as opções de acesso aos serviços postais. Localizado no Shopping Barra, na Galeria de Serviços, o Guichê de Atendimento Sazonal funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Com estrutura simplificada, o modelo foi criado para atender melhor os clientes em períodos de maior demanda, a exemplo das datas de varejo como Dia das Mães, dos Namorados, Black Friday e Natal, quando o e-commerce e o envio de encomendas se intensificam. O guichê realiza atendimentos de menor complexidade e foi pensado para facilitar e agilizar envios de objetos em geral, especialmente em localidades com intensa atividade comercial.
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São ofertados os serviços de postagem de encomendas (PAC e SEDEX), desde que o cliente realize a pré-postagem pelo aplicativo dos Correios, além de telegramas e serviços internacionais. Também está disponível a captação de mercadorias para logística reversa (trocas, reparos, devoluções, etc.), mediante apresentação do código de autorização de postagem.