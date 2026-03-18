EXPANSÃO

Correios abre credenciamento para novos Pontos de Coleta em sete municípios baianos

Novo canal de atendimento beneficia clientes e comércio local

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 08:03

Correios Crédito: Arquivo Agencia Brasil

Os Correios estão com editais para credenciamento de empresas interessadas em se tornarem parceiras da estatal na coleta e entrega de encomendas. Na Bahia, as oportunidades são para os municípios de Barreiras, Ilhéus, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Em Santo Antônio de Jesus, os bairros Amparo, Andaiá, Cajueiro e São Benedito foram contemplados no edital. Em todo o estado da Bahia, já são 16 Pontos de Coleta em atividade.

Esse novo canal de atendimento dos Correios beneficia tanto clientes quanto o comércio local. Com o Ponto de Coleta, clientes terão mais agilidade e acesso facilitado, evitando longas distâncias até uma agência tradicional. Além disso, o espaço oferece uma solução prática para quem não pode receber encomendas em casa, seja por compromissos de trabalho ou rotina intensa. Agora, é possível optar por retirar a encomenda diretamente no Ponto de Coleta, via Clique & Retire.

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