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Correios abre credenciamento para novos Pontos de Coleta em sete municípios baianos

Novo canal de atendimento beneficia clientes e comércio local

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 08:03

Correios
Correios Crédito: Arquivo Agencia Brasil

Os Correios estão com editais para credenciamento de empresas interessadas em se tornarem parceiras da estatal na coleta e entrega de encomendas. Na Bahia, as oportunidades são para os municípios de Barreiras, Ilhéus, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Em Santo Antônio de Jesus, os bairros Amparo, Andaiá, Cajueiro e São Benedito foram contemplados no edital. Em todo o estado da Bahia, já são 16 Pontos de Coleta em atividade.

Esse novo canal de atendimento dos Correios beneficia tanto clientes quanto o comércio local. Com o Ponto de Coleta, clientes terão mais agilidade e acesso facilitado, evitando longas distâncias até uma agência tradicional. Além disso, o espaço oferece uma solução prática para quem não pode receber encomendas em casa, seja por compromissos de trabalho ou rotina intensa. Agora, é possível optar por retirar a encomenda diretamente no Ponto de Coleta, via Clique & Retire.

Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa

Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Google Street View
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Divulgação/Correios
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por TV Brasil
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Fernando Frazão/Agência Brasil
Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil
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Correios anuncia empréstimo de R$ 20 bilhões e demissões na empresa por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

A iniciativa também fomenta o comércio local, já que o modelo de loja compartilhada permite que empreendedores aproveitem sua estrutura existente com baixo investimento e obtenham vantagens, como aumento do fluxo de pessoas, maior visibilidade e incremento nas vendas. Mais informações sobre os editais, as regiões de interesse e o processo de credenciamento estão no site dos Correios. Para encontrar um Ponto de Coleta, acesse o serviço Busca Agência no site da estatal.

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