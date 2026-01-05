IMPOSTO

IPTU pode ser pago com até 7% de desconto em Salvador

Pagamento antecipado pode ser feito através do site da Sefaz

Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:08

Saiba como pagar o imposto antecipadamente Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os moradores de Salvador já podem antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2026. Os boletos são emitidos por meio do site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Neste ano, aproximadamente 555 mil imóveis estão sujeitos à cobrança do tributo.

O pagamento poderá ser efetuado em cota única, com desconto de 7% até a data de vencimento, ou de forma parcelada, em até 11 vezes. Os moradores devem utilizar a ferramenta Pague Fácil ou a página virtual de emissão do boleto. Também é possível quitar o tributo em agências bancárias, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e via internet banking.

Para 2026, o IPTU foi corrigido em 4,46%, conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a Prefeitura de Salvador, a cidade manteve o reajuste do imposto limitado à inflação oficial pelo 12º ano consecutivo.