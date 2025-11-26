Acesse sua conta
Grupo imobiliário fecha 2025 com mais de 500 unidades vendidas

Eles estimam novos lançamentos com expectativa de vendas de mais de 600 unidades em 2026

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:31

O Terrazza Balena é um dos empreendimentos do grupo; obras começaram em setembro
O Terrazza Balena é um dos empreendimentos do grupo; obras começaram em setembro Crédito: Divulgação

A Carozzo Desenvolvimento Imobiliário vai fechar o ano de 2025 com mais de 500 unidades vendidas e um VGV de mais de R$ 250 milhões. Para celebrar esta e outras conquistas, como a entrada no mercado de Feira de Santana, com o lançamento do Ícone Connected Residence – que já vendeu mais de 60% das unidades em apenas três meses – a empresa vai reunir, nessa quinta-feira (27), no Palacete Tirachapeu, cerca de 300 convidados, entre investidores, parceiros, fornecedores, clientes e amigos.

Nesta noite de celebração, os CEOs Francisco e Leandro Cardoso anunciarão também as novidades que estão preparando para 2026, ano em que planejam conquistar um novo patamar no mercado imobiliário baiano. No planejamento para 2026, segundo Leandro Carozzo, C0-CO & CMO da empresa, estão previstos novos lançamentos com expectativa de vendas de mais de 600 unidades, com valor geral de vendas (VGV) de mais de R$ 300 milhões.

“Nossa meta é crescer mantendo os nossos pilares fundamentais que norteiam nossos projetos: inovação, sustentabilidade, diversidade e tecnologia; sempre utilizando ferramentas avançadas para otimizar processos e melhorar a experiência do cliente”, afirma Leandro ressaltando o compromisso da empresa com práticas ecologicamente responsáveis em seus empreendimentos.

Após mais de uma década de operações e expertise reconhecida em incorporar empreendimentos, a Carozzo Desenvolvimento Imobiliário – que se consolidou como uma das mais modernas e inovadoras incorporadoras de Salvador, com a implementação pioneira da plataforma Housi na Bahia, que revolucionou o mercado imobiliário do país e hoje está presente nas principais cidades brasileiras – quer continuar avançando e surpreendendo. “A Carozzo estabelece novos padrões de excelência e eficiência”, completa Ivana Carozzo, fundadora da marca e atualmente Presidente do Conselho.

