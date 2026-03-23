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Diretora é retirada do cargo e três alunos são expulsos após criança ser espancada em escola da RMS

Aluno de 11 anos desmaiou após as agressões e precisou levar pontos nas regiões da boca e do supercílio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:25

Família expôs marcas de agressões em estudante
Família expôs marcas de agressões em estudante Crédito: Reprodução

A Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc), na Região Metropolitana de Salvador, informou que a diretora e a vice-diretora de uma escola municipal foram destituídas dos cargos após um caso de agressão ser registrado contra uma criança de 11 anos. O menino foi espancado e precisou levar pontos no rosto. Três alunos suspeitos foram suspensos e transferidos para outra unidade escolar.

O caso de agressão foi registrado na última quinta-feira (19) e denunciado pelo pai da vítima. Nas redes sociais, o pai, identificado como Everton, contou que o filho foi espancado por outros alunos da Escola Municipal Tancredo Neves, localizada no distrito de Jauá. "Três jovens pegaram meu filho, de 11 anos, espancaram, bateram, abriram o supercílio dele. Outro, deu uma voadora por trás e meu filho desmaiou", relatou o pai.

Família expôs marcas de agressões em estudante

Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
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Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
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Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução

Ele acusa a direção do colégio de não ter tomado medidas após o ocorrido. Em vídeos publicados pelo pai, o menino aparece com partes do corpo inchadas, como costas e peito, além de curativos e pontos na região acima de um dos olhos e na boca. "Foi tanto chute [sic] que meu filho recebeu, no rosto, na nuca, nas costas", contou o pai. 

O caso é investigado pela 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) como lesão corporal dolosa. "Guias para exames de lesões corporais foram expedidos. Além dos depoimentos e outros elementos coletados, laudos periciais vão direcionar o esclarecimento do caso, bem como a responsabilização da autoria", diz a Polícia Civil, em nota. 

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A Secretaria de Educação confirmou a destituição dos cargos da diretora e vice, além das expulsões dos alunos. A escola passará por intervenção, sendo que novos gestores assumiram as funções nesta segunda-feira (23).

"Os agressores foram suspensos e transferidos para outra unidade escolar. A Seduc continua dando suporte à família da vítima e acompanhando de perto o caso, reafirmando a responsabilidade e compromisso com a segurança, acolhimento e bem-estar dos estudantes da rede pública municipal de Camaçari", diz, em nota. 

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