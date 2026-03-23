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Diretor de presídio na Bahia suspeito de matar a namorada em hotel é exonerado do cargo

Informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, mas ainda não foi oficializada no Diário Oficial

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:31

Tiago Sóstenes Miranda de Matos é suspeito de matar Flávia Barros e depois tentar tirar a própria vida
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é suspeito de matar Flávia Barros e depois tentar tirar a própria vida Crédito: Reprodução

O diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, na Bahia, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, foi exonerado do cargo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Ele é suspeito de tentar matar a namorada em um quarto de hotel em Aracaju, capital do estado de Sergipe. 

A exoneração de Tiago Sóstenes será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira (24), segundo a Seap. Ele foi nomeado diretor da unidade prisional em 29 de maio do ano passado, conforme publicação no DOE.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização informou ainda que acompanha o caso por meio da Corregedoria e enviou equipes para Aracaju.

"A Seap esclarece que o servidor não responde a processo administrativo disciplinar, possuía histórico funcional regular e vinha desempenhando suas funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem pessoal ou emocional", afirmou.

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel

Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
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Flávia Barros por Reprodução

Tiago Sóstenes foi encontrado em um quarto de hotel ao lado do corpo da empresária Flávia Barros, de 38 anos, na madrugada de domingo (22), em Aracaju, após a polícia ser chamada por conta de tiros no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a morte da empresária foi constatada ainda no local.

O diretor do presídio foi encaminhado para um hospital, em estado grave. O casal vivia em Paulo Afonso, mas estava na capital de Sergipe um show. Eles teriam oficializado o namoro no dia 15 deste mês.

A vítima 

Moradora de Paulo Afonso, no norte da Bahia, Flávia Barros era conhecida na cidade tanto pela atuação como empresária, sendo responsável pela FB Soluções Financeiras, quanto pela presença digital. Nas redes sociais acumulava cerca de 16 mil seguidores e compartilhava momentos do dia a dia, viagens pelo Brasil e experiências internacionais. 

Além da atuação profissional, ela também investia na formação acadêmica e cursava o quarto período de Direito. Amigos descrevem a rotina da empresária como dinâmica e marcada por planos pessoais e profissionais.

Poucos dias antes da morte, Flávia celebrou o aniversário de 38 anos. Em uma publicação feita na data, escreveu: “Gratidão a Deus por tudo que vivi até aqui e por tudo que ainda está por vir”. Nesse mesmo dia, segundo relatos de amigas da vítima, ela teria sido pedida em namoro por Tiago, com quem saía desde de novembro de 2025.

Amigos e familiares publicaram mensagens de despedida e homenagens. Em uma delas, uma amiga escreveu: "Tão linda e com o futuro pela frente, logo após comemorar o aniversário... Meu Deus, que tristeza. Descanse em paz". Outra comentou: "Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Te amo, Barbie".

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