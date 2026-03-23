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Homem suspeito de roubar carga avaliada em R$ 350 mil é preso na Região Metropolitana de Salvador

Crime ocorreu no bairro do Pau Miúdo, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:55

Polícia Civil
Polícia Civil investiga o caso  Crédito: Divulgação

Um homem, de 43 anos, suspeito de roubar uma carga avaliada em R$ 354 mil foi preso preventivamente nesta segunda-feira (23). Ele  foi localizado na residência de familiares, no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O roubo foi registrado no bairro do Pau Miúdo, na capital. 

Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que o homem participou da ação criminosa ameaçando uma vítima com arma de fogo e roubando a carga pertencente a uma empresa do ramo comercial. "Há indícios de que o grupo utilizou estrutura logística previamente organizada, inclusive com emprego de veículo com sinais de adulteração", diz a polícia. 

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Dois aparelhos celulares que estavam com o suspeito foram apreendidos na operação desta segunda-feira (23). Os dispositivos serão encaminhados para análise pericial para contribuir com as investigações e a identificação de outros suspeitos. 

A diligência foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). 

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