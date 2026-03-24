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Salvador entra em ranking das capitais com gasolina mais cara do país; veja lista

Segundo a ANP, preço médio na capital baiana é de R$ 6,99

Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:15

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador, atualmente Crédito: Shutterstock

Salvador está entre as capitais com a gasolina mais cara do Brasil. A cidade baiana ocupa a 9ª posição no ranking nacional, com preço médio de R$ 6,99, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os dados foram coletados entre os dias 15 e 21 de março.

Na prática, porém, o valor já é ainda maior. Na manhã de segunda-feira (23), o litro da gasolina chegou a R$ 7,79 em Salvador, de acordo com registros do aplicativo Preço da Hora. Pelo menos quatro postos cobram esse valor, localizados na Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Professor Magalhães Neto e Estrada Campinas-Pirajá.

Postos com gasolina barata em Salvador 1 de 6

Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), o cenário internacional tem pressionado os preços. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã elevou as cotações do petróleo no mercado global. Antes da escalada do conflito internacional, iniciada em 28 de fevereiro, os preços da gasolina eram mais baixos e Salvador não aparecia entre as capitais mais caras do país.

Na semana anterior analisada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre 22 e 28 de fevereiro, o preço médio do combustível na capital baiana era de R$ 6,06.

Naquele período, Salvador ocupava uma posição intermediária no ranking nacional, distante das primeiras colocações. Capitais da região Norte lideravam os preços mais altos, como Porto Velho (R$ 7,03) e Manaus (R$ 6,95), enquanto cidades como São Luís (R$ 5,60) e João Pessoa (R$ 5,87) registravam os menores valores.

Preço aumentou cerca de R$ 1 em menos de um mês

O cenário mudou nas semanas seguintes, com a pressão do mercado internacional elevando os custos. Em menos de um mês, Salvador teve alta de quase R$ 1 no preço médio da gasolina, saltando de R$ 6,06 para R$ 6,99, além de já registrar valores de até R$ 7,79 nos postos.

Em nota, a Refinaria de Mataripe informou que os preços praticados seguem critérios de mercado, levando em consideração fatores como o custo do petróleo - adquirido a preços internacionais -, câmbio e frete. “A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, afirmou.

Ranking das capitais – gasolina comum (preço médio entre 15 a 21/03/2026)

Boa Vista – R$ 7,55

Natal – R$ 7,47

Recife – R$ 7,44

Porto Velho – R$ 7,40

Rio Branco – R$ 7,33

Aracaju – R$ 7,29

Manaus – R$ 7,29

Palmas – R$ 7,09

Salvador – R$ 6,99

Curitiba – R$ 6,93

Florianópolis – R$ 6,75

Belém – R$ 6,68

Teresina – R$ 6,62

Macapá – R$ 6,59

Brasília – R$ 6,58

Maceió – R$ 6,58

Vitória – R$ 6,56

São Paulo – R$ 6,55

Cuiabá – R$ 6,51

Fortaleza – R$ 6,51

São Luís – R$ 6,45

Rio de Janeiro – R$ 6,37

Belo Horizonte – R$ 6,36

Porto Alegre – R$ 6,34

João Pessoa – R$ 6,33

Goiânia – R$ 6,25