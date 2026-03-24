Salvador entra em ranking das capitais com gasolina mais cara do país; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 24 de março de 2026 às 06:15
Salvador está entre as capitais com a gasolina mais cara do Brasil. A cidade baiana ocupa a 9ª posição no ranking nacional, com preço médio de R$ 6,99, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os dados foram coletados entre os dias 15 e 21 de março.
Na prática, porém, o valor já é ainda maior. Na manhã de segunda-feira (23), o litro da gasolina chegou a R$ 7,79 em Salvador, de acordo com registros do aplicativo Preço da Hora. Pelo menos quatro postos cobram esse valor, localizados na Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Professor Magalhães Neto e Estrada Campinas-Pirajá.
Postos com gasolina barata em Salvador
Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), o cenário internacional tem pressionado os preços. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã elevou as cotações do petróleo no mercado global. Antes da escalada do conflito internacional, iniciada em 28 de fevereiro, os preços da gasolina eram mais baixos e Salvador não aparecia entre as capitais mais caras do país.
Na semana anterior analisada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre 22 e 28 de fevereiro, o preço médio do combustível na capital baiana era de R$ 6,06.
Naquele período, Salvador ocupava uma posição intermediária no ranking nacional, distante das primeiras colocações. Capitais da região Norte lideravam os preços mais altos, como Porto Velho (R$ 7,03) e Manaus (R$ 6,95), enquanto cidades como São Luís (R$ 5,60) e João Pessoa (R$ 5,87) registravam os menores valores.
O cenário mudou nas semanas seguintes, com a pressão do mercado internacional elevando os custos. Em menos de um mês, Salvador teve alta de quase R$ 1 no preço médio da gasolina, saltando de R$ 6,06 para R$ 6,99, além de já registrar valores de até R$ 7,79 nos postos.
Em nota, a Refinaria de Mataripe informou que os preços praticados seguem critérios de mercado, levando em consideração fatores como o custo do petróleo - adquirido a preços internacionais -, câmbio e frete. “A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, afirmou.
Boa Vista – R$ 7,55
Natal – R$ 7,47
Recife – R$ 7,44
Porto Velho – R$ 7,40
Rio Branco – R$ 7,33
Aracaju – R$ 7,29
Manaus – R$ 7,29
Palmas – R$ 7,09
Salvador – R$ 6,99
Curitiba – R$ 6,93
Florianópolis – R$ 6,75
Belém – R$ 6,68
Teresina – R$ 6,62
Macapá – R$ 6,59
Brasília – R$ 6,58
Maceió – R$ 6,58
Vitória – R$ 6,56
São Paulo – R$ 6,55
Cuiabá – R$ 6,51
Fortaleza – R$ 6,51
São Luís – R$ 6,45
Rio de Janeiro – R$ 6,37
Belo Horizonte – R$ 6,36
Porto Alegre – R$ 6,34
João Pessoa – R$ 6,33
Goiânia – R$ 6,25
Campo Grande – R$ 6,19