TRAGÉDIA

Dois jovens de 23 anos morrem após batida grave em estrada da Bahia

Colisão entre carros deixou ainda uma terceira vítima ferida em Jacobina

Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:00

As vítimas foram identificadas como Deyvison Luan e Eduardo Crédito: TV São Francisco

Dois jovens de 23 anos morreram após um acidente envolvendo dois carros na BR-324, no trecho do município de Jacobina, no norte da Bahia, no último sábado (21). As vítimas foram identificadas como Deyvison Luan Miranda Oliveira e Eduardo Bezerra Silva. A batida também deixou uma pessoa ferida. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária, os dois veículos seguiam na mesma direção quando houve o impacto.

Com a força da batida, um dos carros acabou descendo uma ribanceira às margens da rodovia, enquanto o outro saiu da pista e foi parar no lado oposto. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. A pessoa que sobreviveu ao acidente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Jacobina. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

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A ocorrência contou ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela realização da perícia e remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.