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Moraes autoriza prisão domiciliar para Jair Bolsonaro após internação

PGR se manifestou a favor de prisão domiciliar para o ex-presidente nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:18

Na Papudinha, Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos em 39 dias.
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Jair Bolsonaro (PL) volte a cumprir pena em prisão domiciliar por 90 dias. A decisão foi tomada após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ex-presidente deixe a Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena desde janeiro. 

Jair Bolsonaro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, depois de apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada de 13 de março. A defesa fez o pedido para que ele cumprisse pena em casa por conta do estado de saúde delicado do ex-presidente. Bolsonaro recebeu alta da UTI, mas segue internado, sem previsão de alta, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (24). 

"O que os autos estampam no momento é um quadro em que o atendimento do que é postulado pelo ex-Presidente encontra apoio no dever dos Poderes Públicos de preservação da integridade física e moral dos que estão sob a sua custódia, até como projeção concretizadora dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito. Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar", afirma Alexandre de Moraes, na decisão. 

O prazo terá início a partir da alta do ex-presidente. Após os 90 dias, Moraes vai reanalisar os requisitos para a permanência ou não da prisão domiciliar.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Antes, ele estava em regime domiciliar, mas foi transferido depois de violar a tornozeleira eletrônica. 

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha

Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Bolsonaro foi transferido para Papudinha por Hugo Barreto/Metrópoles/ Reprodução
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Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução

Quadro de saúde 

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana após ser internado em 13 de março. O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

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Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.

Entre os sintomas que podem aparecer após uma broncoaspiração estão tosse intensa, falta de ar, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar. Em casos mais severos, pode ocorrer insuficiência respiratória. Embora a condição possa evoluir para quadros graves, especialistas destacam que o risco fatal não é regra.

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