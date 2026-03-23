SAÚDE

PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Bolsonaro, que pode deixar a UTI em 24 horas

Ex-presidente tem 'evolução favorável', segundo boletim médico

Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:35

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação em que diz ser favorável à concessão de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 13 de março.

No parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, argumenta que Jair Bolsonaro demanda atenção constante e, por isso, deve ter direito à prisão domiciliar.

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-Presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro", diz o parecer.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha 1 de 8

O parecer é uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que pediu uma manifestação da PGR depois do envio de um laudo pericial médico do Hospital DF Star sobre a saúde de Bolsonaro. O ministro ainda vai analisar o parecer da PGR para decidir sobre o caso.

Conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23), o ex-presidente apresenta boa evolução e pode deixar a UTI na terça-feira (24). "Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", diz a equipe médica.

Quadro de Bolsonaro

Jair Bolsonaro foi internado após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada de sexta-feira (13). Ele cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.



Entre os sintomas que podem aparecer após uma broncoaspiração estão tosse intensa, falta de ar, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar. Em casos mais severos, pode ocorrer insuficiência respiratória. Embora a condição possa evoluir para quadros graves, especialistas destacam que o risco fatal não é regra.

O que diz o boletim médico sobre o ex-presidente

"NOTA À IMPRENSA

Brasília, 23 de março de 2026

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Paciente permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral