Wilson Café anima o Centro Histórico com três shows durante o Carnaval de Salvador

Percussionista leva mistura de ritmos baianos e clássicos da MPB para a folia

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:13

Wilson Café
Wilson Café Crédito: Amarantes/Divulgação

Depois de participar do Furdunço com um show dedicado ao samba, Wilson Café mantém a agenda intensa durante o Carnaval de Salvador, levando apresentações a diferentes pontos do Centro Histórico. Percussionista, cantor e compositor, o artista aposta na percussão como fio condutor de um repertório que combina tradições populares e influências modernas da música baiana.

Entre domingo (15) e terça-feira (17), Café apresenta um setlist que percorre estilos marcantes da cultura musical do estado, incluindo frevo, samba de roda, ijexá, samba-reggae e pagode. O repertório reúne composições próprias e releituras de clássicos da MPB, reforçando a diversidade sonora que marca sua trajetória.

A programação começa no domingo, 15 de fevereiro, com a Pipoca Percussiva, que percorre o Centro Histórico em formato de microtrio a partir das 13h. A proposta é transformar a rua em palco, colocando a percussão no centro da festa e estimulando a interação direta com foliões.

Wilson Café fará shows

Wilson Café por Amarantes/Divulgação
Wilson Café por Amarantes/Divulgação
Wilson Café por Amarantes/Divulgação
1 de 3
Wilson Café por Amarantes/Divulgação

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, o artista apresenta o projeto itinerante “Carnavalizar”, com duas entradas entre 17h30 e 18h30, no Terreiro de Jesus, utilizando um palco móvel. O espetáculo mistura elementos tradicionais e contemporâneos, reforçando o Carnaval como espaço de encontro, identidade e experimentação musical.

“Carnavalizar é um projeto itinerante palco móvel que tem o objetivo de levar para o folião pipoca a alegria festiva do carnaval de salvador”, explica o artista.

Encerramento no Axé Pelo

A agenda se encerra na terça-feira, 17 de fevereiro, às 16h, no Palco Axé Pelo, também no Centro Histórico. O show reúne ritmos como samba-reggae, ijexá, samba de roda, maracatu, frevo, embolada, black dance e house tribal, além de versões de músicas da MPB.

O repertório inclui obras de artistas como Tim Maia, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Seu Jorge, Chico Science, Bezerra da Silva e Jota Quest, conectando referências tradicionais e contemporâneas.

Trajetória e reconhecimento

Ao longo da carreira, Wilson Café acumulou participações e parcerias com nomes como Elba Ramalho, Gal Costa, Armandinho, Margareth Menezes, Maria Bethânia e Naná Vasconcelos. Há mais de dez anos, também realiza workshops internacionais focados em etnomusicologia e na difusão da percussão contemporânea inspirada na cultura popular baiana.

Mestre pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), o músico é considerado um dos percussionistas de destaque no país, com prêmios e álbuns que reforçam sua contribuição à música brasileira.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

