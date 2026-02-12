ESTREIA EM SALVADOR

Camarote Mar leva a qualidade da Sapucaí para o circuito Barra/Ondina: 'Sonho de qualquer folião'

Marcelo Viana, proprietário do Camarote Mar, comenta o que motivou vinda para Salvador

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:01

Marcelo Viana conta que o objetivo do Camarote Mar é oferecer uma experiência com qualidade para o folião da capital baiana Crédito: Kamila Macedo/CORREIO

Estreando neste ano no Carnaval de Salvador, o Camarote Mar leva o padrão da Sapucaí ao circuito Barra/Ondina. Proprietário do empreendimento, Marcelo Viana (@marceloviana) explica que a expansão para a capital baiana durante a folia era um passo natural. “A ideia de vir para Salvador é porque é o sonho de qualquer folião participar”, diz.

Diferentemente da dinâmica do Rio de Janeiro, onde o foco são os desfiles das escolas de samba, na Bahia o público acompanha o agito dos trios elétricos. Apesar das particularidades de cada festa, Viana ressalta que o pilar central do projeto permanece o mesmo: oferecer experiência ao cliente por meio do sistema all inclusive premium.

“O diferencial é o serviço e o atendimento. Um ambiente confortável e climatizado, com bons banheiros, para que o público se sinta à vontade”, destaca o empresário.

Ele também confirmou que o Camarote Mar veio para ficar e estará presente nas próximas edições do Carnaval de Salvador.