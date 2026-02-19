ASSASSINO DE ELIZA SAMUDIO

Goleiro Bruno diz se ver na política e afirma: ‘Não tem como não ser de direita

Atualmente no futebol amador e em liberdade condicional, ex-atleta planeja candidatura a vereador em Ribeirão das Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:26

Goleiro Bruno Crédito: Reprodução

O goleiro Bruno Fernandes, 41 anos, manifestou publicamente o desejo de iniciar uma carreira política assim que concluir o cumprimento de sua pena, previsto para 8 de janeiro de 2031. Atuando no futebol amador e em regime de liberdade condicional, o ex-atleta afirmou que sua trajetória na vida pública deverá começar por sua cidade natal, Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são da Rádio Itatiaia.

Em declarações recentes no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Bruno revelou que o primeiro passo planejado é a disputa por uma vaga na Câmara Municipal como vereador. Apesar de afirmar que tem recebido convites de diferentes legendas, ele ainda não definiu uma filiação partidária, mas foi enfático sobre seu posicionamento ideológico.

“Não tem como não ser de direita”, declarou o ex-atleta, ressaltando que a decisão final sobre o partido e o lançamento da candidatura será tomada no futuro, respeitando os prazos de sua transição da carreira esportiva para a pública.