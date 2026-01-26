FUTEBOL

Goleiro Bruno é demitido de clube depois de reclamar de 'pilantragem'

Condenado pela morte de Eliza Samúdio, atleta afirma que foi dispensado após cobrar melhores condições

Carol Neves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:27

Goleiro Bruno Crédito: Reprodução

O goleiro Bruno Fernandes voltou ao noticiário, agora por causa de sua curta passagem pelo Capixaba, equipe de futebol do Espírito Santo. O atleta foi desligado do clube em meio a uma crise interna marcada por denúncias de falta de estrutura e salários atrasados.

Segundo Bruno, a saída ocorreu após ele cobrar melhorias para os jogadores. Em vídeos publicados nas redes sociais, o goleiro afirmou que tentou dialogar de forma pacífica com a diretoria antes de ser dispensado.

“Eu fui fazer a cobrança do presidente de forma amigável. E infelizmente, antes que saia alguma notícia de que o Bruno foi dispensado... na verdade, eu fui mandado embora por cobrar o certo. Cobrar o quê? Uma melhoria para os atletas, cobrar salários atrasados, cobrar do presidente uma estrutura melhor para os atletas, que eles merecem condições melhores. O que ele fez? Mandou uma mensagem me mandando embora. Saio de cabeça erguida. Quero agradecer a todos os atletas. Quero agradecer a comissão técnica que fez um trabalho extraordinário. Saio de cabeça erguida, por que eu não compactuo com vagabundagem, não compactuo com pilantragem, por que é isso que o Daniel está fazendo”, disse ele, segundo o portal IG.

As declarações provocaram reação imediata do presidente do Capixaba, Daniel Costa. Em entrevista ao canal Arquibancada Digital, especializado na cobertura esportiva do estado, o dirigente negou as acusações e afirmou que os vencimentos dos atletas não estão em atraso. De acordo com ele, os salários “estão em dia, com previsão de pagamento até o dia 10 de fevereiro”.

Costa também explicou a situação do alojamento utilizado pelos jogadores. “A cidade é muito quente. Estamos em uma casa alojados, pois até os atletas receberem seus salários no dia 05/02 foi disponibilizada uma base para eles ficarem até conseguirem alugar seus apartamentos e casas. Pois o mínimo que o clube pode oferecer foi beliches e alimentação básica. Pois o clube passa por dificuldades financeiras como a maioria dos clubes capixaba. Mas estamos viabilizando dar aos atletas uma estrutura melhor para que os resultados possam refletir em campo. Todos os atletas foram comunicados das condições antes de assinarem os contratos”.

Sobre o desligamento do goleiro, o presidente afirmou que a decisão não foi uma demissão. “Bruno não foi demitido. Bruno foi informado que por questões de corte de gastos e da desistência de investidores comunicamos o atleta que o clube não teria a condições de manter seu contrato uma vez que já recebeu metade de seu salário sendo que está no clube a menos de 10 dias, sendo que não consegue treinar e conciliar a agenda dele com o futebol de várzea. Por estes motivos a gestão e comissão achou melhor comunicar o atleta de que não sera mantido o contrato.”

Encontro com o filho

Antes da polêmica no clube capixaba, Bruno já havia voltado aos holofotes por outro motivo. Há menos de duas semanas, veio a público a possibilidade de um encontro entre o ex-goleiro e o filho, Bruninho, fruto do relacionamento com Eliza Samúdio.

O reencontro aconteceria durante a gravação de um documentário, o que marcaria a primeira vez que pai e filho se veriam. No entanto, ao ser informado sobre a situação, o adolescente, de 15 anos, passou mal, e o encontro acabou cancelado.