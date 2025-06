PROMESSA

Filho do goleiro Bruno é campeão de torneio na Alemanha pelo Botafogo

Atuando como goleiro, o jovem foi destaque na campanha vitoriosa do Glorioso na Rimini Cup

Bruninho Samudio, filho da modelo Eliza Samudio e do goleiro Bruno Fernandes, foi campeão com o Botafogo no torneio internacional sub-15 Rimini Cup, disputado na Alemanha. Na final, a equipe carioca venceu o Honved Budapeste, da Hungria, por 1 a 0. O jovem atua como goleiro, assim como o pai, e sofreu apenas dois gols durante toda a campanha, em que o time carioca venceu seis dos sete jogos. >